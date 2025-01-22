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Tizzy Bac惠婷想挑戰八點檔！　放話「想和苗可麗合作」

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac推出全新單曲〈失去做夢能力的人們〉，為懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》獻聲。劇中演員王渝萱也分享了自己的感動，表示：「身為Tizzy Bac的粉絲，看到片花MV中有自己的演出，真的太夢幻了！」

▲▼Tizzy Bac、知更 〈失去做夢能力的人們〉。（圖／相信音樂提供）

▲Tizzy Bac推出新歌 〈失去做夢能力的人們〉。（圖／相信音樂提供）

聊到未來的影劇合作可能性，前源分享：「我們曾在輕喜劇《幸福房屋事件簿》中客串，雖然是演自己，但如果有機會的話，想要挑戰更『違和又驚喜』的角色客串。」惠婷則分享，自己從小喜歡看鄉土劇，並開玩笑許願：「如果有機會希望可以跟苗可麗合作，加入八點檔元素，感覺很有趣！」

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〈失去做夢能力的人們〉的靈感源於惠婷對夢境的深刻思考，她表示：「我是很容易做夢的人，夢境裡有各式各樣的情節，但也曾因夢境醒來後，一直覺得很想哭。我就開始思考，如果有一天我們都不再做夢了，會變成什麼樣子？」她認為夢境是一個讓人重新建構記憶的地方，但失去做夢能力可能帶來更深的孤獨與恐懼。

▲▼Tizzy Bac、知更 〈失去做夢能力的人們〉。（圖／相信音樂提供）

▲Tizzy Bac找來知更獻聲。（圖／相信音樂提供）

惠婷補充笑說：「Tizzy Bac的人設一向是：直視人生各種面向，包括毫無希望的狀態、宿命與詛咒等一般不敢看的東西，希望透過音樂，可以讓大家用更多角度看見真實面。」他們特別邀請創作音樂人知更參與演唱，將低沈溫柔的男性嗓音融入歌曲中，為歌曲注入扎實而深刻的情感力量。被問到為什麼沒有找前源合唱？前源一聽，立刻要求放他一馬！惠婷則分享：「過往歌曲前源跟哲毓都有一起合唱過，這一次希望擦出更多不同的合作。

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