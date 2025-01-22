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跨海訪問／《魷魚2》他死在李政宰面前　李誓環認「動念拒演」：我害怕⋯

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

夯遍全球的劇集《魷魚遊戲2》熱播中，主角群、李炳憲、魏化儁、李誓環、任時完、朴圭瑛、曹柔理等人近日接受台灣媒體線上聯訪，砍侃侃而談劇中幕後花絮，李誓環飾演「朴正倍」，他是成奇勳的童年好友，個性憨厚又老實，更是第一季也有出現的角色，他透露，接到第二季邀約時受寵若驚，但第一個念頭其實是害怕，妻子更叫他婉拒，擔心拖劇組後腿，考慮一陣子才決定續演。

▲▼跨海訪問／《魷魚2》他死在李政宰面前　李誓環認「動念拒演」：我害怕⋯。（圖／Netflix提供）

▲李誓環妻子曾勸他婉拒，他本人也坦言收到提案第一念頭是害怕。（圖／Netflix提供）

李誓環此番第一次與台灣媒體見面，就如劇中般親切，會講一點點中文的他，透過視訊鏡頭親民道賀「新年快樂，恭喜發財」，逗得記者當場笑哈哈。他透露當時收到導演第二季邀約，心中其實很害怕，「我有跟妻子討論，她甚至跟我說『你就婉拒吧』，但我沒有辦法，畢竟是一個很夯很成功的劇本，我本身也有想要出演的慾望，於是抱著激動、害怕、擔心的心情，我把所有社群都關了，一心專注於劇本。」

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▲▼跨海訪問／《魷魚2》他死在李政宰面前　李誓環認「動念拒演」：我害怕⋯。（圖／Netflix提供）

▲李誓的角色與李政宰是好友，但已經在第二季領便當。（圖／Netflix提供）

角色「朴正倍」在第二季領便當，死於好友奇勳面前，李誓環說出自己的心聲，「會拿著槍上去戰鬥，這是正倍經過思考後自己的選擇，因為我覺得我不一定會在下一場遊戲存活，以生存下來的機率，只能上去戰鬥的判定，所以我才拿起了槍戰鬥。」他坦言「我不知道第三季的劇本，我也是用猜的」，奇勳遭遇好友死亡接下來可能會有三種行為。

李誓環推測，奇勳可能會被復仇心佔據心裡，更努力的奮鬥，可能就此一蹶不振，也可能拿遊戲裡的玩家出氣、狂殺人，李誓環笑喊：「我希望他不是最後一個選項，拿參賽者發洩。」

▲▼跨海訪問／《魷魚2》他死在李政宰面前　李誓環認「動念拒演」：我害怕⋯。（圖／Netflix提供）

另外，飾演「粉紅衛兵」的朴圭瑛是受訪演員中，唯一飾演該角色的人，被問到不能一起玩遊戲會孤單嗎？她誠實點頭：「確實有點孤單，如果可以的話，我也想要玩遊戲。」她也解釋由於戴著面具演戲，其實也有其困難點，比方說頭的動作要轉得更大才能表現出來。

▲任時完對自己喊話「如果我是你，我不會這樣做」。（圖／Netflix提供）

▲任時完對自己喊話「如果我是你，我不會這樣做」，曹柔理笑出來。（圖／Netflix提供）

▲▼跨海訪問／《魷魚2》他死在李政宰面前　李誓環認「動念拒演」：我害怕⋯。（圖／Netflix提供）

▲魏嘏雋都在海上尋島，他表示「不孤單」。（圖／Netflix提供）

任時完、曹柔理飾演分手情侶檔，任時完幽默向自己喊話：「名器呀，如果我是你，我不會這樣做。」逗得記者全部笑出來，他在戲裡雖是渣男，但戲外卻很暖，柔理稱讚：「因為我們一起唸劇本，前輩要吃飯時都會叫上我一起吃。」她飾演孕婦，但本身沒有經驗，靠著媽媽的幫助，並用想像去演戲，步步塑造出角色。至於不斷在外搜尋小島的魏嘏雋，被問到有沒有私下向導演提議加入遊戲？他大笑：「沒有，我一直覺得那是角色的本命，所以我專注於角色中，不會覺得孤單、難過。」

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李誓環, 李政宰, 魷魚遊戲2

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