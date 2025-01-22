什麼都AI小心害了你！　《完美伴侶》性愛機器人失控反撲

記者蕭采薇／綜合報導

開春最驚悚愛情電影《完美伴侶》由「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾、《黑袍糾察隊》魯蛇男星傑克奎德聯合主演。最新預告也揭露她在片中並非人類，而是為男人量身訂製的性愛機器人。一場意外讓原本眾人稱羨的完美伴侶，開始失控互撕、爭奪感情主導權。

▲《完美伴侶》最新預告揭露，蘇菲柴契爾其實是依照男友理想型所打造的「性愛機器人」。（圖／華納提供）

電影犀利剖析男女截然不同的愛情觀，看得全場觀眾驚呼聲連連，跌破眼鏡的劇情發展更獲媒體盛讚「原本以為是浪漫愛情電影，沒想到竟然比《黑鏡》還驚悚」、「劇情發展比《愛x死x機器人》更瘋狂！」

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《完美伴侶》最新預告揭露片中美如仙女的蘇菲柴契爾，其實是依照男友理想型所打造的性愛機器人，不僅量身訂製五官、個性、造型，甚至連身材、性癖都完美符合男人的要求，只需要口頭指令，就能讓她兩眼發白、陷入「休眠」狀態，完全被另一半控制。

然而在一次朋友聚會上，蘇菲柴契爾意外搶走男友手機，將自己「智商」指數從男友設定的40%，一口氣狂飆破百，也讓她從男人手中的玩物，瞬間反過來成為心狠手辣的恐怖情人，不僅狠心向魯蛇男友提分手，更直嗆「這裡沒你說話的份」，霸氣逆轉伴侶的權力關係，為這場感情發展再添變數。

▲《完美伴侶》讓「性愛機器人」從男人手中的玩物，瞬間反過來成為心狠手辣的恐怖情人。（圖／華納提供）



《完美伴侶》由曾打造浪漫愛情經典電影《手札情緣》的新線影業製作，並跨界找來近年口碑最強驚悚片《宿劫》的製片團隊聯手打造，電影搶搭近年話題性十足的AI機器人題材，刻劃出人類利用科技尋求慰藉的未來社會，竟可能面臨人工智慧反撲的驚悚末日。

此外藉由一對情侶關係變質的可怕經歷，精準剖析年輕世代的愛情觀，將伴侶彼此相愛、又互相控制的矛盾關係，血淋淋地呈現在觀眾面前，犀利程度令人拍案叫絕。《完美伴侶》將於大年初一1月29日上映。