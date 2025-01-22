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什麼都AI小心害了你！　《完美伴侶》性愛機器人失控反撲

記者蕭采薇／綜合報導

開春最驚悚愛情電影《完美伴侶》由「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾、《黑袍糾察隊》魯蛇男星傑克奎德聯合主演。最新預告也揭露她在片中並非人類，而是為男人量身訂製的性愛機器人。一場意外讓原本眾人稱羨的完美伴侶，開始失控互撕、爭奪感情主導權。

▲《完美伴侶》最新預告揭露蘇菲柴契爾其實是依照男友理想型所打造的性愛機器人。（圖／華納提供）

▲《完美伴侶》最新預告揭露，蘇菲柴契爾其實是依照男友理想型所打造的「性愛機器人」。（圖／華納提供）

電影犀利剖析男女截然不同的愛情觀，看得全場觀眾驚呼聲連連，跌破眼鏡的劇情發展更獲媒體盛讚「原本以為是浪漫愛情電影，沒想到竟然比《黑鏡》還驚悚」、「劇情發展比《愛x死x機器人》更瘋狂！」

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《完美伴侶》最新預告揭露片中美如仙女的蘇菲柴契爾，其實是依照男友理想型所打造的性愛機器人，不僅量身訂製五官、個性、造型，甚至連身材、性癖都完美符合男人的要求，只需要口頭指令，就能讓她兩眼發白、陷入「休眠」狀態，完全被另一半控制。

然而在一次朋友聚會上，蘇菲柴契爾意外搶走男友手機，將自己「智商」指數從男友設定的40%，一口氣狂飆破百，也讓她從男人手中的玩物，瞬間反過來成為心狠手辣的恐怖情人，不僅狠心向魯蛇男友提分手，更直嗆「這裡沒你說話的份」，霸氣逆轉伴侶的權力關係，為這場感情發展再添變數。

▲《完美伴侶》最新預告揭露蘇菲柴契爾其實是依照男友理想型所打造的性愛機器人。（圖／華納提供）

▲《完美伴侶》讓「性愛機器人」從男人手中的玩物，瞬間反過來成為心狠手辣的恐怖情人。（圖／華納提供）

《完美伴侶》由曾打造浪漫愛情經典電影《手札情緣》的新線影業製作，並跨界找來近年口碑最強驚悚片《宿劫》的製片團隊聯手打造，電影搶搭近年話題性十足的AI機器人題材，刻劃出人類利用科技尋求慰藉的未來社會，竟可能面臨人工智慧反撲的驚悚末日。

此外藉由一對情侶關係變質的可怕經歷，精準剖析年輕世代的愛情觀，將伴侶彼此相愛、又互相控制的矛盾關係，血淋淋地呈現在觀眾面前，犀利程度令人拍案叫絕。《完美伴侶》將於大年初一1月29日上映。

 

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