男團成員當眾向曖昧對象告白！　驚見「肌肉版陳傑憲」亂入

記者蔡琛儀／台北報導

創作團體李吳兄弟由大哥吳潤恩、二哥吳邦崴、三弟李吳鴻恩三兄弟組成，21日舉辦記者會，撞臉陳傑憲的前男團團員Rock也送上雞湯打氣；年節將屆，三人對於過年必考題「婚姻大事」有備而來，二哥邦崴大方認了有曖昧對象，「我們認識約1年，處於戀人未滿的狀態。」還當著媒體的面向對方告白，希望新的一年有機會修成正果。

▲撞臉陳傑憲的男星「Rock」送雞湯為李吳兄弟打氣。（圖／好莉嗨提供）

單身的大哥潤恩抱持順其自然態度，小弟鴻恩則笑說「遇到了搞不好下個月就閃婚。」問及三兄弟誰最有可能先上車後補票？李吳鴻恩笑說：「三個都有可能，雖然長得不一樣，但我們某些地方滿相似的。」

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他們去年以歌曲〈爸爸媽媽〉紀念病逝父親，也撫慰母親的傷痛，但連續2年年夜飯少了爸爸，三兄弟相當孝順，這陣子採買年菜、打掃家裡，深怕媽媽過勞。但昨天凌晨嘉義發生強震，三兄弟說因為宜蘭地震頻繁，已經習以為常。

▲李吳兄弟對於感情很隨緣。（圖／好莉嗨提供）

吳邦崴透露地震發生當下就趕緊叫媽媽快點下樓，結果媽媽正在洗澡，讓他們想起爸爸還在世時，有一次碰到大地震，媽媽剛好也在洗澡，結果爸爸只叫了媽媽一聲，接著抱起家中狗狗就往樓下衝，讓大家覺得好氣又好笑。