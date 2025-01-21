遭陳玉珍酸「丟掉要飯的碗」！　名導楊雅喆自嘲：不完全錯

記者劉宛欣／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，讓全台文化界和影劇圈憤怒不已。曾創作出《天橋下的魔術師》、《危險心靈》、《血觀音》等優質作品的名導楊雅喆，多次在臉書發文表態，21日他再度發聲，安慰所有「拍片仔」辛苦了，甚至自嘲被指為「要飯的」這件事並不完全錯。

▲楊雅喆發文鼓勵年輕影視工作者。（圖／翻攝楊雅喆臉書）

楊雅喆21日下午透過臉書發文喊話圈內同僚們「各位少年ㄟ拍片仔，這幾天大家心理一定不好受，辛苦了」，認為不需要再為那些「霸凌」影視工作者的言語而難過，應該早早放下或者乾脆拿來自嘲，他表示「退一步臉皮厚一點想，他們說我們是『要飯的』其實也不是完全錯：風吹日曬，蹲在路邊，夜裡拍片講故事，這些事確實不像大眾想的那麼華麗。這份工作的辛苦，只有你我知道。」

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▲楊雅喆臉書貼文全文。（圖／翻攝楊雅喆臉書）

楊雅著進一步闡述想法「但我要說，這絕對不是什麼低賤的行業」，每一個時代說故事的人都很重要，唯有才能讓人們擁有自己的信仰和思想，但也因此會受到當權者打壓，他犀利直言「他們藉由貶低我們，來獲取一種虛假的優越感」就像那種『拿鄰居小孩（韓國）的成績來懲罰自己小孩』的邏輯一樣。這種觀念其實非常落伍，不要學」

楊雅喆語重心長說：「越是被曲解，我們越要用受挫的靈魂去說故事，去讓這片土地上的人找到一個共同期望的方向。這才是我們文化工作者的初衷。」他也喊話年輕的影視工作者們「外面的風浪再大，沒關係。那些不中聽的罵名，讓前輩來擔吧。反正，咱也撐過了戒嚴和審查的時代，也熬過了票房收入只佔百分之一的年代。那些時代的作品，到今天仍然是咱們的驕傲，不是嗎？」