影帝莫子儀發聲！指藝文工作者「非只為利生存」：一起守護多元的台灣

記者劉宛欣／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視整年度23億預算，引發文化界諸多人士反彈，國民黨團最終迫於壓力改為刪除1％，不過陳玉珍仍強調，公視預算大幅增加是在拿台灣人的錢抹黑、栽贓台灣人。金馬影帝莫子儀21日下午針對此次的一連串風波發聲，呼籲大家一起守護多元豐富、自由平等而美麗的台灣，讓許多影迷相當感動。

▲莫子儀為此次刪預算風波發聲。（圖／翻攝自莫子儀臉書）

此次公視遭刪預算風波，雖引起許多不滿，但多數藝人擔心被極端份子貼上政治標籤，即使有意見也不敢多言。莫子儀稍早透過臉書寫下「這個世界不是只靠營利及多數而建構起來」，接著問：「爭取民主、爭取自由、爭取人權，為多元、弱勢族群照顧關懷，可以全然用利益來盤算嗎？」認為文化是「人存在最特別的價值」。

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▲莫子儀指出文化是人類存在最特別的價值。（圖／翻攝自莫子儀臉書）

莫子儀接著指出文化、藝術、娛樂彼此相連，無法用單一個角度去否定另一方的存在，可以詳細審查雨討論，但不應該用過於「沙文的粗暴理由與方式」去嘲諷、否定其他存在，他說：「文化是什麼呢？就是人類存活著最重要的信念與存在的證明，也是最珍貴，最為無形的資產。」

莫子儀透露包含自己在內的藝文工作者們，很多都不是為了追求名利，而是因為透過表演、創作感受到人的價值、自由、痛苦、尊嚴。他表示「藝術是因文化而昇華成作品，娛樂是傳遞文化最重要的媒介。我們每一個人，在不同的層面下，都是相對的少數，都應該被重視，被尊重，不應輕易被放棄被抹滅。」

▲莫子儀貼文。（圖／翻攝自莫子儀臉書）

莫子儀表示自己成為演員最重要的自我期許，就是「呈現、傳遞這些人類最珍貴的資產」，最後呼籲：「希望我們都能更感同身受、重視他者的存在，理解文化的價值與重要性，堅韌而勇敢，守護多元豐富，自由平等而美麗的台灣。」



莫子儀臉書全文如下：

這個世界不是只靠營利及多數而建構起來。

爭取民主，爭取自由，爭取人權，為多元、弱勢族群照顧關懷，可以全然用利益來盤算嗎。

文化是人存在最特別的價值，我們該如何為他付出及評價？

文化、藝術與娛樂彼此相連，但都不能以全然的單一角度去否定另一方的存在。

我們當然可以詳細審查討論，但不應用過於沙文的粗暴理由與方式，全然嘲諷、否定他者的存在。

文化是什麼呢？就是人類存活著最重要的信念與存在的證明，也是最珍貴，最為無形的資產。

許多藝文工作者，都不是為了享受榮華富貴而生存著。如同我自己，不是為了享受名利而成為演員；而是因為在表演、創作中，讓我感受到人的價值、自由，甚至是痛苦與尊嚴。每個人的存在都有不同面向的意義，都無法用單一角度去評價。

藝術是因文化而昇華成作品，娛樂是傳遞文化最重要的媒介。

我們每一個人，在不同的層面下，都是相對的少數，都應該被重視，被尊重，不應輕易被放棄被抹滅。

這是我成為演員最重要的意義與自我期許，呈現、傳遞這些人類最珍貴的資產。

希望我們都能更感同身受、重視他者的存在，理解文化的價值與重要性，堅韌而勇敢，守護多元豐富，自由平等而美麗的台灣。