前美女主播控遭性騷！　被逼親吻摸身體「等他滿足才會放過我」

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣被爆與富士電視台女員工有桃色糾紛，扯出電視台長年安排女主播「性朝貢」的內幕，電視台持續否認，外界強烈要求成立第三方調查委員會。曾在富士電視台擔任主播，如今是YouTuber的青木歌音昨日（20）發影片指控被一名與富士電視台有關的男子性騷擾。

▲曾擔任節目播報工作的青木歌音，拍片指控被與製作富士台節目的高層騷擾。（圖／翻攝自IG）

青木歌音擁有F罩杯火辣身材，過去隸屬付費衛視頻道「Sky PerfecTV！」擔任播報員，當時參與的節目，是富士電視台打造綜藝節目的製作公司，所以裡面的工作人員常進出富士電視台。而她指出，富士電視台的節目製作圈中，對女性的侵犯似乎成為一種常態。所以自己也受到了傷害。

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據青木歌音描述，當時有一位為富士台製作節目、頗有權力的男子，時常開口說要送她回家或帶她吃飯，而且當時都無法拒絕，對方甚至會在眾人面前對她言語性騷擾「給大家看看妳的胸部」，當時她只能笑笑回應「別這樣啊」。有一次稍為明顯的反抗，結果原本每週要參與的節目，突然被冷落2到3週，「最後還是我向他道歉，節目才讓我繼續上」。

▲青木歌音表示，曾被製作富士台節目的高層性騷擾。（圖／翻攝自YouTube）

男子對青木歌音比自己的嘴巴，要求親吻。青木歌音表示「因為無法反抗，只能親」，接著說道「接吻的時候，他出手碰觸我的身體，等他滿足後才會放過我。隨著這種行為越來越多，我的精神狀態也逐漸崩潰了」。她指控的這位男子還炫耀自己與某位知名女藝人的親密照，還強調自己能與大人物平起平坐對話，令人恐懼拒絕對方的要求。

青木歌音表示為了確保自己的安全，無法公開那位男性的名字，最後說：「我能做的，就是揭露這個扭曲的電視業界背後的真相，讓外界的壓力更加強大，這就是我發聲的目的。」而她的指控迅速在日網擴散。

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