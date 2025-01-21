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LUN8 Eun Seop「中斷活動2月後」決定退團！　公司再宣布Do Hyun、Eun Ho暫停活動

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團LUN8所屬經紀公司Fantagio於21日，透過官方平台Weverse發表公告，宣布成員Eun Seop退團，同時說明其他兩名成員Do Hyun與Eun Ho因健康問題將暫時中止團體活動。

▲▼LUN8 루네이트。（圖／翻攝自FACEBOOK／LUN8 루네이트）

▲LUN8出道於2023年。（圖／翻攝自FACEBOOK／LUN8 루네이트）

Fantagio在公告中指出：「LUN8成員Do Hyun與Eun Ho自上一輪活動後期以來，健康狀況不穩，已進行休息。經過深入討論，我們決定以藝人健康為優先，讓兩人暫時中止團體活動，專注於休養與治療。」

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另外，Fantagio表示Eun Seop自去年10月起因健康問題停止活動，並專注於健康恢復，過多次慎重討論，最終決定結束他作為LUN8成員的所有活動，正式退團。聲明最後致歉：「對於這樣突然的消息，我們深表遺憾，未來我們將繼續支持LUN8其他成員的發展，懇請粉絲們給予他們更多支持與鼓勵。」

【Fantagio聲明全文】

各位粉絲朋友，大家好：

首先感謝一直以來支持LUN8的各位粉絲們，以下是關於成員Do Hyun、Eun Ho、Eun Seop未來活動的相關說明。

LUN8成員Do Hyun、Eun Ho自上一輪活動後期起，持續出現健康狀況不穩的情況，因此暫時中止活動進行休息。在考量2025年的團體活動安排時，我們秉持將藝人健康放在首位的原則，經過深入討論，認為他們需要充分的休養與治療，因此決定兩人暫時停止團體活動。

此外，成員Eun Seop自去年10月起因健康原因中止活動，並專注於健康恢復。在此期間，公司與Eun Seop進行了多次慎重討論，最終決定他結束作為LUN8成員的所有活動。

對於這次突然的消息給各位粉絲帶來的困擾，我們深感抱歉。未來，我們會繼續支持LUN8其他成員的發展，並懇請大家給予他們真摯的鼓勵與應援。

謝謝大家。
Fantagio敬上

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LUN8, Fantagio

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