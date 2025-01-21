記者張筱涵／綜合報導

英國知名演員克里斯多佛班傑明（Christopher Benjamin）於去年底才喜迎90歲生日，沒想到近日傳出他已在2025年1月10日辭世的消息。他的家人證實噩耗，並感謝外界的關心：「他是世代觀眾與演員的靈感來源。」

▲克里斯多佛班傑明離世，享耆壽90歲。（圖／翻攝自FACEBOOK／Big Finish Productions）

克里斯多佛班傑明的演藝生涯橫跨70年，涵蓋舞台、廣播、電視與電影。他是皇家莎士比亞劇團（RSC）的常駐成員，曾以《仲夏夜之夢》中波頓一角獲得廣泛讚譽，他的電視作品包括《復仇者聯盟》、《密諜》、《超時空奇俠》、《The Forsyte Saga》、《福爾摩斯》、《駭人命案事件簿》和《傲慢與偏見》等經典劇集。

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此外，他因在《超時空奇俠》中出演Jago與Lightfoot角色，延伸出一系列音頻劇，成為粉絲心中的經典，他最後一次登台表演是在2010年的《溫莎的風流婦人》中飾演福斯塔夫（Falstaff），並被參與演出的人稱為職業生涯的亮點。

克里斯多佛班傑明出生於英國沃敏斯特，在學校參與戲劇演出啟發了對表演的熱情，他於皇家戲劇藝術學院（RADA）接受專業訓練，並結識了妻子安娜福克斯（Anna Fox）。

克里斯多佛班傑明家人在聲明中表示：「克里斯托弗對演藝的熱情，以及對家庭、園藝、板球、音樂和藝術的熱愛，將永遠活在我們的記憶中。」

多位業界人士對克里斯托弗的離世表示哀悼，皇家莎士比亞劇團代表表示，他的表演才華與敬業精神對英國戲劇界有著深遠影響。克里斯托弗的家人補充道：「他留下了無數經典角色與深刻影響，是世代觀眾與演員的靈感來源。」