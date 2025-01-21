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蔡淑臻罕見公開談男友！　認了《暴走女外科》第二季還在努力中

記者黃庠棻／台北報導

迎接全新的一年，伊林娛樂名模藝人日前進棚拍攝賀歲卡片，金鐘視后蔡淑臻率兩位在戲劇上都有新表現的帥氣小師弟王品澔、金雲合拍，名模王思偉、邱求新、林玟萱在攝影棚內歡聚一堂，大家穿著時尚喜氣的服裝，祝賀彼此蛇年平安如意，荷包賺滿滿，參與演出的戲劇作品都能收視長紅。

▲蔡淑臻與師弟金雲（左）、王品澔一起拍攝新年賀卡。（圖／伊林娛樂提供）

▲伊林藝人齊聚一堂一起拍攝新年賀卡。（圖／伊林娛樂提供）

已很久沒有拍戲的王品澔說，很感謝粉絲一直守護著他，新的一年即將有《拜六禮拜》、《人生只租不賣》兩部戲準備推出，直呼「讓大家久等了！」

王品澔表示，因為很久沒拍戲，進組前曾出現各種擔心焦慮，但劇組的大家就像家人一般，幫助他快速進入狀態「從前置到參與整部戲的完成，最後看到作品後，非常感動開心，吸收到很多的養分，表演經驗上的收穫最大。」他希望新的一年，工作上能有更多突破及挑戰的演出機會。

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▲蔡淑臻與師弟金雲（左）、王品澔一起拍攝新年賀卡。（圖／伊林娛樂提供）

▲蔡淑臻與師弟金雲（左）、王品澔一起拍攝新年賀卡。（圖／伊林娛樂提供）

金雲則透露，2024年在工作和家庭都發生很多事，爺爺的離開，讓他對生命和關注親人有新的體悟，坦言「以前對生死離別感到很抽象，碰到的時候才知道是這種感覺，我覺得是一個禮物。」第一次拍戲的作品《看見愛》，讓他全程學習到表演實戰經驗，是最大的收穫。

不僅如此，《看見愛》海外粉絲見面也即將開跑，金雲非常期待和各地的粉絲見面，他也希望新的一年，能接到更多好戲，演出好作品被大家看見「我最想演反派，反差感大的角色，有更多可能性和發揮。」

▲蔡淑臻出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡淑臻低調談及戀情。（圖／記者林敬旻攝）

此外，蔡淑臻持續為《村裡來了個暴走女外科》第二季努力中，對於新年的期待，她說「工作上，很希望能夠遇到可激起人生鬥志的人事物！」至於外界關心她的感情進展，她小心維護直呼「希望能擁有低調平靜的感情生活。」

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