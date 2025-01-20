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李威被爆秘婚…又恐遭檢察官「改列被告」　堂弟李易說話了！

記者黃庠棻／台北報導

男星李威（李翊瑋）曾與林佑威組成偶像團體「WEWE」，也曾拍過許多偶像劇，包含《吐司男之吻》、《放羊的星星》、《海派甜心》等，淡出台灣演藝圈近9年時間，沒想到近日卻捲入精舍殺人案恐遭列入被告，以及疑似秘密結婚的消息。對此，他的堂弟李易被問及一連串事件也做出回應。

▲▼李威出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲李威捲入社會案件。（圖／記者劉昌松攝）

李威近期登上社會版面，台北地檢署偵辦蔡信女信眾陳屍精舍命案，日前依殺人罪將暢銷作家王薀聲押禁見獲准後，清查發現，命案第一現場當天曾舉行讀書會，包括藝人李威及簡姓妻子在內多人出入，檢察官為還原現場情形，20日以證人身分傳喚李威夫妻到案，訊後請回，不排除未來依調查進度，將部分在場者改列殺人共犯或滅證藏匿人犯的嫌疑人。

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▲▼精舍命案，李威。（圖／記者劉昌松攝）

▲李威捲入社會案件。（圖／記者劉昌松攝）

除了捲入精舍殺人案之外，李威還被週刊爆料其實早已秘密結婚，他淡出台灣演藝圈近9年時間，近期做起茶具副業，也專心修研佛法，2022年時他曾被目擊與一名女子出現在公園，兩人舉止親密，還傳出其實已經交往多年，今（20）日還傳出小倆口早在去年就結婚。

▲▼李威（圖／翻攝自微博／李威）

▲李威被爆秘密結婚。（圖／翻攝自微博／李威）

對此，李威的堂弟李易先是被問及對方秘密結婚的消息，僅透過經紀人回應「拍謝我們都不清楚，抱歉沒能幫上忙」，又被問及李威夫妻恐被檢察官列「殺人共犯」一事，經紀人仍保持低調說道「不方便回應」。

▲李易。（圖／翻攝自李易Instagram）

▲李易被問到李威相關事宜，態度保持低調。（圖／翻攝自李易Instagram）

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