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金敏喜不倫洪尚秀懷孕惹議！　母曾心疼護女：不准說我女兒是小三

記者劉宛欣／綜合報導

南韓百想影后金珉禧（金敏喜）和已婚導演洪尚秀不倫戀9年，17日被爆出已經懷孕6個月，預計今年春天就會出生，兩人專注於養胎，引發輿論譁然。根據韓媒報導指出，兩人曾一同前往婦產科，並且毫不掩飾地準備迎接新生兒，對外界的關注並不在意。

外送稿用 ▲▼ 金敏喜與洪尚秀。（圖／翻攝自YouTube／TongTongTV 통통TV）

▲金敏喜、洪尚秀將迎來第一個孩子。（圖／翻攝自YouTube／TongTongTV 통통TV）

事實上，過去洪尚秀在與金敏喜開始不倫戀以後，便對妻子提起離婚訴訟，但因為他是「有過錯的一方」而敗訴，至今仍維持婚姻關係，至今，洪尚秀與妻子的婚姻已維持40年，育有一名女兒。此次金敏喜懷孕的消息曝光後，洪尚秀妻子及金敏喜家人的反應也成為焦點。有媒體報導稱，正宮對金敏喜懷孕的事毫不知情，深感震驚。

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▲金敏喜、洪尚秀至今仍未能修成正果。（圖／翻攝自韓網）

▲金敏喜、洪尚秀至今仍未能修成正果。（圖／翻攝自韓網）

至於金敏喜家人的反應，目前尚未公開，但早在2016年，韓媒就曾曝光過金敏喜母親與洪尚秀妻子之間的對話訊息。當時，洪尚秀妻子對丈夫婚外情表示痛苦，懇求金敏喜的母親幫助女兒冷靜下來，金敏喜的母親回應道，「丈夫外遇的妻子痛苦，還是女兒愛上有婦之夫的母親更痛苦？」對於洪妻稱金敏喜是「破壞幸福家庭的第三者」時，她非常不悅，強調「我的女兒是我用心養大的，請不要隨便說。」

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