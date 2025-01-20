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昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」　真實相處超甜：我們撐過來了

記者蔡宜芳／綜合報導

女星昆凌在2015年嫁給天王周杰倫，兩人育有2女1子。他們於日前迎來結婚10周年的紀念日，昆凌也在20日分享和周杰倫的家庭日常，字句洋溢著幸福感，羨煞大票網友。

▲▼昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」：我們撐過來了。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲昆凌與周杰倫結婚滿10年。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

昆凌感性表示，結婚10年來，她和周杰倫每天忙於照顧3個孩子和1隻狗，有過無數次混亂的用餐時光，「我們竟然撐過來了——依然大笑、依然相愛，還偶爾比賽誰能最快讓孩子上床睡覺。」間接透露結婚多年感情仍然甜蜜。

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▲▼昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」：我們撐過來了。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲昆凌分享與周杰倫的合照。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

昆凌回顧這十年的點點滴滴，從兩個人到現在的五口之家，再加上一隻被寵壞的狗，她形容生活就像一陣旋風，「但我不會用任何東西來交換這一切。」她也表示：「致敬這10年的團隊合作、無盡的回憶，以及擁抱家庭生活中那美麗的混亂。」期待與老公共度精彩的未來。

▲▼昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」：我們撐過來了。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲昆凌和周杰倫育有3個孩子。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

而周杰倫也在社群上加碼曬出與昆凌牽手散步的照片，兩人還俏皮地瞪眼互看。周杰倫笑說：「開心的日子永遠都沒有『大眼瞪小眼』的時候。」引網友紛紛留言「哥，醫生說這兩天吃太多糖了」、「10年過去了，還是這麼甜蜜」、「該創作一首〈可愛老婆〉或是〈聽老婆的話〉」、「眼睛也嚴重閃光了」。

▲▼昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」：我們撐過來了。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲▼周杰倫同步曬照放閃。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲▼昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」：我們撐過來了。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

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