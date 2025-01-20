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天王中居正廣性醜聞還沒完！　受害女痛苦駁斥：沒拿天價和解金

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星中居正廣近日捲入性醜聞風波，涉嫌對富士電視台一名女員工性侵。事件曝光後，媒體消息指出女員工在雙方最終透過律師協商，收了中居支付的9000萬日圓（約1887萬台幣）和解金。然而，事後一個多月，受害人首次發聲，強調她並未收到傳聞中的巨額和解金，表示自己所遭受的傷害將永遠無法痊癒。

▲上原浩治、中居正廣 。（圖／記者王真魚攝）

▲中居正廣（右）捲入性醜聞。（圖／資料照）

根據日媒報導，事件發生在2023年6月，當時富士電視台的女員工被製作人邀請參加聚餐，但除了中居正廣以外，其他人臨時缺席，女員工獨自赴約卻遭性侵。隨後，雙方進行了協商，中居正廣同意支付9000萬日圓（約1887萬台幣）的和解金，消息公開後引發風波，中居正廣形象大傷。

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▲▼中居正廣曾因轉播世棒賽來台。（圖／資料照／攝影中心）

▲中居正廣事件的受害女性否認收到鉅額賠償。（圖／資料照）

針對媒體報導中提到的9000萬日圓和解金，受害女員工受訪時強調「我不能透露事件的具體內容，但錯誤消息傳開了，我想澄清一件事，突然間冒出了9000萬這個金額，讓我非常驚訝且困擾。」她進一步表示，「我從未向任何認識的人提過和解金，這個金額究竟是從哪裡傳出來的，實在讓人無法理解。事實上，我並沒有拿到那麼多錢。」

由於雙方簽訂了保密協議，受害女性無法公開具體的和解金金額，並表示自己必須遵守相關條款。中居正廣的事務所也表示，根據協議內容，他們無法對此事件發表任何進一步評論。

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