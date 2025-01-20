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休傑克曼還沒離婚！　被爆與妻子「分產卡關」…女友直接變小三

記者陳芊秀／綜合報導

56歲的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）2023年9月透過共同聲明方式，宣布與女星黛博拉李（Deborra-Lee）離婚，並與女星薩頓福斯特（Sutton Foster）陷入熱戀，兩人被質疑雙雙婚內出軌，女方也在2023年離婚。然而他近日被爆還沒與妻子離婚，目前還是已婚男。

▲▼休傑克曼2015年出席SDCC。（圖／達志影像）

▲休傑克曼發表離婚聲明1年半，被爆還沒離婚。（圖／達志影像）

據外媒《每日郵報》報導，休傑克曼、黛博拉李這對夫妻目前尚未正式提出離婚申請，原因是雙方對是否放棄婚前協議存在分歧。消息人士透露，兩人對於如何分配估計約2.5億美元（約台幣81億元）的財產可能會引發「麻煩」，使分手過程更加複雜。

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休傑克曼和妻子黛博拉結婚18年，始終專情。（圖／達志影像／美聯社）

▲休傑克曼和妻子黛博拉卡在財產分割，還沒提出離婚申請。（圖／達志影像／美聯社）

休傑克曼與黛博拉李相差13歲，結婚將近30年，卻在2023年9月發表離婚聲明，震驚粉絲和業界，分居後，隨即傳出與薩頓福斯特戀愛，日前被拍到手牽手走出洛杉磯一家餐廳，形同公開戀情。然而他還沒正式離婚，女友恢單直接變小三，外界持續將焦點放在他的婚姻狀況上，也影響形象。

▲休傑克曼（Hugh Jackman）和薩頓佛斯特（Sutton Foster）因合作音樂劇認識，兩人爆出婚外情。（圖／達志影像／美聯社）

▲休傑克曼日前牽手薩頓佛斯特形同公開戀情，不料女友現在變小三。（圖／達志影像／美聯社）

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