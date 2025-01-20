《夜市王》總決賽被擅闖後台！主持人比倒讚「點名開罵」：有水準點啦

記者潘慧中／綜合報導
《夜市王》總決賽已於18日落幕，主持人之一的美麗本人事後在社群網站吐實「唯一美中不足的地方」，那就是有兩位陌生人突然闖進後台，讓他不滿點名：「來夜市王現場拍拍團的人啊！有水準一點啦！」
▲美麗本人吐實此次活動「唯一美中不足的地方」。（圖／翻攝自Threads／laagigi）
美麗本人19日在Threads透露，18日在高雄夢時代前廣場的活動結束後，其中兩位拍拍團的人無預警闖入後台，他第一時間發現後好奇詢問「你們是工作人員嗎」，聽到對方否認後，他好言相勸：「那你們不可以待在後台唷！」
▲阿達、Lulu和美麗本人一起主持《夜市王》。（圖／翻攝自Instagram／laagigi）
沒想到，這兩位拍拍團的人當下雖然有移動，卻沒有往外走，直到聽到美麗本人直接大叫「欸就你們兩個！請離開後台」，才裝沒事離開現場。
▲《夜市王》總決賽已於18日落幕。（圖／翻攝自Instagram／laagigi）
美麗本人解釋，如果只是一般的拍照行為，其實後台人員不會特別說什麼，「但你跑到後台休息區實在太沒禮貌叻」，並附上一個比出倒讚手勢的自拍照，顯見他的心情。
美麗本人Threads全文：
昨晚唯一美中不足的地方是
活動結束後
有一群拍拍團的其中兩位突然闖進後台
我看到以後好奇問了一下：你們是工作人員嗎？
他們說：不是…
我就說：那你們不可以待在後台唷
他們默默飄走但卻不是往外面走
我直大叫說：誒就你們兩個！請離開後台！
他們才裝沒事離開
你們一般拍照其實大家不會說什麼誒！
但你跑到後台休息區實在太沒禮貌叻！
昨天來夜市王現場拍拍團的人啊！
有水準一點啦！
祝生活加油
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