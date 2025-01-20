《夜市王》總決賽被擅闖後台！主持人比倒讚「點名開罵」：有水準點啦

記者潘慧中／綜合報導

《夜市王》總決賽已於18日落幕，主持人之一的美麗本人事後在社群網站吐實「唯一美中不足的地方」，那就是有兩位陌生人突然闖進後台，讓他不滿點名：「來夜市王現場拍拍團的人啊！有水準一點啦！」

▲美麗本人吐實此次活動「唯一美中不足的地方」。（圖／翻攝自Threads／laagigi）



美麗本人19日在Threads透露，18日在高雄夢時代前廣場的活動結束後，其中兩位拍拍團的人無預警闖入後台，他第一時間發現後好奇詢問「你們是工作人員嗎」，聽到對方否認後，他好言相勸：「那你們不可以待在後台唷！」

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▲阿達、Lulu和美麗本人一起主持《夜市王》。（圖／翻攝自Instagram／laagigi）



沒想到，這兩位拍拍團的人當下雖然有移動，卻沒有往外走，直到聽到美麗本人直接大叫「欸就你們兩個！請離開後台」，才裝沒事離開現場。

▲《夜市王》總決賽已於18日落幕。（圖／翻攝自Instagram／laagigi）



美麗本人解釋，如果只是一般的拍照行為，其實後台人員不會特別說什麼，「但你跑到後台休息區實在太沒禮貌叻」，並附上一個比出倒讚手勢的自拍照，顯見他的心情。

美麗本人Threads全文：

昨晚唯一美中不足的地方是

活動結束後

有一群拍拍團的其中兩位突然闖進後台

我看到以後好奇問了一下：你們是工作人員嗎？

他們說：不是…

我就說：那你們不可以待在後台唷

他們默默飄走但卻不是往外面走

我直大叫說：誒就你們兩個！請離開後台！

他們才裝沒事離開

你們一般拍照其實大家不會說什麼誒！

但你跑到後台休息區實在太沒禮貌叻！

昨天來夜市王現場拍拍團的人啊！

有水準一點啦！

祝生活加油