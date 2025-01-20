記者張筱涵／綜合報導

南韓演員田慧振在2023年底道別丈夫李善均後，僅有就原本接下的戲劇活動，相隔1年多，今（20日）傳出參演新劇《Riding Life（라이딩 인생）》的好消息，將飾演一位努力兼顧事業和家庭的職場媽媽。

▲田慧振接新戲飾演兼顧家庭和職場的媽媽。（圖／翻攝自X／ktstudiogenie）



綜合韓媒報導，田慧振將於3月3日以新劇《Riding Life》回歸螢幕，飾演一名努力兼顧事業與家庭的職場媽媽，引發外界高度期待。這也是她在丈夫、已故演員李善均離世後的首次回歸戲劇作品。

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《Riding Life》講述了田慧振飾演的鄭恩（音譯）為了準備女兒「7歲考試」的故事，該劇以幽默的方式展現幼兒補習班激烈競爭的現場，並將目光投向三代母女間的互動與生活日常。田慧振在劇中的母親尹智雅（音譯）由趙敏修飾演，女兒洪書妍（音譯）則由童星金思朗（音譯）飾演。

劇組於今日公開角色海報，展現了三代母女不同的視角與內心想法，田慧振的海報上寫著「再等一下，媽媽很快就過去了」、趙敏修的海報上則寫著「當媽的就什麼都知道嗎」、金思朗的則寫有「媽媽喜歡的事情，我都會去做」。

製作團隊表示：「田慧振、趙敏修以及童星金思朗之間的演技默契超出期待。她們的演繹將讓這部劇不僅幽默且真實地展現幼兒教育的現場，更透過三代母女的感人故事帶來深刻共鳴。」