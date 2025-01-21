《單身即地獄4》人氣女「李時安」IG、理想型公開　撞臉鄭彩娟光速漲粉

文／妞新聞

「我想一起去天堂島的人是…」配對成功才能逃離資源匱乏地獄島！Netflix高人氣戀愛綜藝《單身即地獄》第四季已經於1月14日上架前4集，繼第一季捧紅「人氣女王」宋智雅、第二季鯰魚男「金珍映（DEX）」獲得最高關注、第三季的海王「李官熙」後，誰會是這一季的話題王？目前這女嘉賓聲勢看漲ing！

《單身即地獄4》李時安介紹

1.生日、年齡、理想型

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▲《單身即地獄4》李時安人氣高。（圖／Netfilx截圖）

擁有貓咪般的眼睛、適合接吻的嘴唇以及牛奶白皙肌膚，一出場不只讓棚內固定主持人讚嘆：「好美」，也擄獲不只一位男嘉賓的心，在《單身即地獄4》第一集中首位登場的女嘉賓「李時安（李詩安이시안）」，開場自我介紹就表示：「我一直持續在談著戀愛，剛好現在是沒有男朋友的稀有時刻」，大方告白自己想要有一段轟轟烈烈的戀愛，理想型是心臟很強的男人，1999年2月25日出生的她，今年才剛滿26歲。

2.2大選秀節目出身

▲李時安在2017年就透過女團選秀節目《偶像學校》初次亮相。（圖／naver）

其實李時安已經是螢幕前的熟面孔，她被網友秒認出在2017年就透過女團選秀節目《偶像學校》初次亮相，最後以16名與出道組擦身而過，在隔年又參加另一檔選秀《PRODUCE 48》，最終雖然在30名止步，卻留下經典舞台〈Rumor〉表現亮眼，同期還有IVE張員瑛、安兪真、LE SSERAFIM金采源、宮脇咲良以及《魷魚遊戲2》的曹柔理。

3.職業、身高、曾是游泳選手

▲《單身即地獄4》李時安曾是游泳選手。（圖／Netfilx截圖）

身材比例超好的李時安，身高171CM、體重只有49KG，勻稱不過瘦的S LINE緊實體態，結束女團夢後現在正以模特兒身份活躍中，運動、反應神經似乎也很優秀，她曾透露從小學六年級以前是游泳選手，在開場介紹片段就秀了一段流暢的泳技。

4.IG、撞臉鄭彩娟



在選秀節目時期，就被網友說長相神似《PRODUCE 101》第一季的前輩、去年擔綱陸劇《以家人之名》改編韓劇《偶然成為家人》女主角的「鄭彩娟」，清純美女臉被認證，個人IG帳號為youseeany，開播後已經光速飆破15萬名粉絲，趕快入股認識這位女神吧。

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