ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐綺陽運勢／射手「年前小心過勞」天秤健康也亮紅燈！金牛感情放輕鬆

文／唐綺陽

唐綺陽星座運勢週報1/20-2/2】

星象影響：火星巨蟹、太陽進水瓶、水星進水瓶、天王星順行

本週火星在巨蟹，家庭內部問題爆發，適合趁機直面處理、妥善解決。週一太陽進水瓶，政治氛圍濃厚，想要接觸大眾，感受人潮、沾添人氣。週二水星進水瓶，話題圍繞家務事，關注彼此政治立場。週五天王星順行，留心突發驟變和財務變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別影響：

牡羊：突然發生爭執需控制好情緒；感情呈現打是情罵是愛

處女：操勞煩心、忙碌各項繁重事務；感情上直覺靈敏

射手：責任往自身上攬、當心過勞；感情不建議走霸氣路線

雙魚：過度追求完美會破壞人和；感情請勿哪壺不開提哪壺

金牛：工作上責無旁貸忙碌不已；感情建議盡量放輕鬆

巨蟹：海外旅行運強有異國緣份；感情上距離產生美感

天秤：健康亮紅燈要好好休養；感情的不擅表達很掃興

水瓶：生日期間情感反應兩極；感情可以請朋友助攻

雙子：推動進度的關鍵人物；感情熱情主動主導對方

獅子：四兩撥千金行事更順利；感情散發柔性魅力

天蠍：愉快的花錢破財覺得值得；感情可享受愉快時光

魔羯：年假期間事業仍有所進展；感情建議多出門聚會

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

推薦閱讀

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」

道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

侯佩岑曬吃飯日常：工作才會餓3天　2動作掀陸網「飲食文化論戰」

侯佩岑曬吃飯日常：工作才會餓3天　2動作掀陸網「飲食文化論戰」

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

周董也來了！力挺五月天花蓮公益演出　阿信直接揪他大巨蛋當嘉賓

周董也來了！力挺五月天花蓮公益演出　阿信直接揪他大巨蛋當嘉賓

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

吳淡如傳訊恭喜陳文茜：聽說妳好了！　回歸主持現況曝光

吳淡如傳訊恭喜陳文茜：聽說妳好了！　回歸主持現況曝光

A-Lin最終場「2重量級嘉賓」自己走上台　她傻問：你們上來幹嘛？

A-Lin最終場「2重量級嘉賓」自己走上台　她傻問：你們上來幹嘛？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

侯佩岑曬吃飯日常：工作才會餓3天　2動作掀陸網「飲食文化論戰」

黃聖依斷開！　楊子直播「拿11克拉鑽戒」求婚…打電話3次沒人接

周董也來了！力挺五月天花蓮公益演出　阿信直接揪他大巨蛋當嘉賓

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

唐綺陽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉思慕挑戰世界上最危險的工作　《窒息倒數》改編真實海底災難事件
  2. 舒華驚喜出演周興哲MV！　粉絲狂喜：葉演員圓夢出道
  3. 警消出動200人找85歲失智父！林葉亭淚揭4天搜救進度：爸爸快回家
  4. 孫生帶白嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露大長腿」　不甩前JKF女神告白
  5. 唐綺陽運勢／射手「年前小心過勞」天秤健康也亮紅燈！金牛感情放輕鬆
  6. 電視台宮鬥血淋淋！　閨密主播新聞歸me…張齡予心機變裝搶獨家
  7. 真．我的爸爸是「超人」！亨利卡維爾升格當爹　女友推嬰兒車上街
  8. 來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲
  9. 道重沙由美宣佈引退！　1年前確診強迫症認「已經到了極限」
  10. 侯佩岑曬吃飯日常：工作才會餓3天　2動作掀陸網「飲食文化論戰」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366