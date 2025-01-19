賈永婕羞喊歐巴示愛「玄彬反應曝光」！　網羨：上輩子救了宇宙

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星玄彬（현빈）16日為宣傳新電影《哈爾濱》訪台，並在台北101董事長賈永婕的邀請下蒞臨101大樓，事後賈永婕也開心在社群平台曬出珍貴合照，笑稱「想去談戀愛了」。今（19日）她加碼公開2人近距離互動的影片，影片中她向玄彬喊「歐巴」大方示愛，玄彬的反應也全被拍下。

▲賈永婕分享與玄彬的互動。（圖／翻攝自Threads／janet_chia_）



賈永婕今日在社群平台分享影片，只見她雙手比愛心，與玄彬對視並嬌羞喊「歐巴撒浪嘿（我愛你）」，玄彬見狀則是忍不住露出燦笑。她也發文幽默表示：「不好意思我被罰跪一整夜。現在才能給你們看影片，我都跪了整夜不要再罵我了喔！」

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▲玄彬以燦笑回應賈永婕的示愛。（圖／翻攝自Threads／janet_chia_）



影片曝光後，讓許多網友直呼羨慕：「上輩子拯救了宇宙」、「太可惡了你們還對視」、「準迷妹無誤，因為喊歐巴時聲音會顫抖」。也有不少人在下方留言，希望邀請更多韓星來台，包含玄彬的老婆孫藝真、男星車銀優，以及《淚之女王》金智媛、金秀賢等都在敲碗名單當中。

▼賈永婕Threads貼文。（翻攝自Threads／janet_chia_。如遭刪除請見諒）

