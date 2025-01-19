九把刀「拿到人生中第一張名片」　公開新身份鐵粉嗨了：刀總好！

記者蕭采薇／台北報導

九把刀從網路小說起家，成為知名作家後，再轉戰影視圈，並親自執導自己的小說改編的電影，包括《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》、《請問，還有哪裡需要加強》等，都獲得票房和獎項肯定。他新的一年再度公布新身份，宣布成立「藍鯨影業股份有限公司」，並擔任總經理一職。

▲九把刀宣布成立「藍鯨影業股份有限公司」，並擔任總經理一職。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

九把刀在社群發文宣布好消息，表示與蓋亞出版社合資開設的新公司「藍鯨」正式開始營運。他透露在1999年，自己剛完成第一部在網路發表的小說，當時聯絡了許多出版社公司，其中一位約他聊聊的，就是如今蓋亞的老闆陳常智。

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九把刀回憶：「那天傍晚離開台北，搭統聯回交大的那趟路，至今名列在我目前人生中最快樂的十大回憶。」後來九把刀成為知名作家，陳常智也自立門戶，如今蓋亞已經是許多台灣創作者的搖籃，那時也會面也會開啟兩人之後20多年合作的契機。

▲九把刀女兒也現身支持爸爸。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

九把刀表示，2024年在拍攝電影《功夫》時，陳常智再次探班，並遞出橄欖枝，表示想將出版社裡許多作品具現化成電影與劇集，因此邀請九把刀合資並成立新公司。九把刀表示：「很新鮮，我拿到了人生中第一張名片，將帶領這些年與我一起在電影與影集中不斷練劍的夥伴，以藍鯨之名，開發蓋亞出版社蘊藏的核心IP，延伸創造價值，壯闊台灣本土的故事力。」

▲九把刀拿到人生中第一張名片。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

同時九把刀也透露，自己終於完成影集的劇本，也將繼續創作《蟬堡》的故事。在新公司的成立派對照片中，也看到九把刀的太太周亭羽和兩個女兒也都到場支持。消息公開後，九把刀的影迷和書迷紛紛獻上祝福，更有人開玩笑表示：「就算你變成刀總了，我還是會繼續催你寫故事。」