ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

記者陳芊秀／綜合報導

女星林葉亭85歲患有失智症的爸爸走失，身上什麼都沒帶，隨即報警，至今已經3天仍然找不到人。林葉亭焦急尋父，19日零時一過再度發文，呼喚父親回家：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯，逃家3天了！」

▲▼林葉亭爸爸走失3天。（圖／翻攝自臉書）

▲▼林葉亭爸爸走失3天。（圖／翻攝自臉書）

▲林葉亭85歲爸爸走失3天。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林葉亭寫道：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯，逃家三天了！也該回家囉！我從義大利帶回超好吃餅乾要給你吃內～姐姐的生日蛋糕還等你回家耶～今年的春聯我們還沒寫呢～還有要發給孫子們的紅包呢～媽媽超級擔心你⋯⋯喝水沒！吃了沒！大了沒！第三天了，趕快回家吧。」她加上淚崩與雙手合十的表情符號，而且是深夜發文，難掩內心的擔憂。

▲▼林葉亭爸爸走失3天。（圖／翻攝自臉書）

▲林葉亭爸爸在內雙溪自然中心前面經過後，就失去行蹤。（圖／翻攝自臉書）

貼文同時配上爸爸的影片，爸爸一聽到有人喚阿公，回頭一看露出慈祥笑容。根據林葉亭貼文描述，爸爸16日下午3點30分左右，在家人忙於大掃除時獨自一人離家，監視器拍到他從住家附近中社路底的進入山區，4點45分左右，監視器拍到爸爸在內雙溪自然中心前面經過後就失去行蹤。連日來網友與演藝圈名人紛紛協助轉發尋人消息，留言串湧入眾多人一起祈求林爸爸平安回家。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

Yuma道別Ryu哭了：希望你幸福！　搬離茨城「愛巢後續處理曝光」

Yuma道別Ryu哭了：希望你幸福！　搬離茨城「愛巢後續處理曝光」

洪小鈴「帶球拍攝」只有經紀人知道　同門藝人合照完看新聞才驚呼

洪小鈴「帶球拍攝」只有經紀人知道　同門藝人合照完看新聞才驚呼

《夜市王》總冠軍揭曉！開賣6小時超驚人業績曝光　主委台上感動哭了

《夜市王》總冠軍揭曉！開賣6小時超驚人業績曝光　主委台上感動哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

Yuma道別Ryu哭了：希望你幸福！　搬離茨城「愛巢後續處理曝光」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林葉亭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝
  2. 五月天阿信花蓮開唱又被強吻！　反應不及…當場笑出來
  3. 小孟老師／1月19日星座運勢　射手清理內在情緒
  4. 林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」
  5. 張家陞「閃吻」毛祁生霸氣喊：不用準備　《獨佔接班人》接送培養感情
  6. 洪小鈴「帶球拍攝」只有經紀人知道　同門藝人合照完看新聞才驚呼
  7. 小A辣恢單2年急上火線：沒有要復合！　約會前任看拳賽被拍
  8. 周杰倫、昆凌結婚10週年放閃！　甜蜜勾手跳舞寵溺喊：要一直幸福
  9. Ryu心疼Yuma被網暴：我造的孽！　宣布離婚未來動向全說了
  10. 太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366