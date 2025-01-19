林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

記者陳芊秀／綜合報導

女星林葉亭85歲患有失智症的爸爸走失，身上什麼都沒帶，隨即報警，至今已經3天仍然找不到人。林葉亭焦急尋父，19日零時一過再度發文，呼喚父親回家：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯，逃家3天了！」

▲林葉亭85歲爸爸走失3天。（圖／翻攝自臉書）

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林葉亭寫道：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯，逃家三天了！也該回家囉！我從義大利帶回超好吃餅乾要給你吃內～姐姐的生日蛋糕還等你回家耶～今年的春聯我們還沒寫呢～還有要發給孫子們的紅包呢～媽媽超級擔心你⋯⋯喝水沒！吃了沒！大了沒！第三天了，趕快回家吧。」她加上淚崩與雙手合十的表情符號，而且是深夜發文，難掩內心的擔憂。

▲林葉亭爸爸在內雙溪自然中心前面經過後，就失去行蹤。（圖／翻攝自臉書）

貼文同時配上爸爸的影片，爸爸一聽到有人喚阿公，回頭一看露出慈祥笑容。根據林葉亭貼文描述，爸爸16日下午3點30分左右，在家人忙於大掃除時獨自一人離家，監視器拍到他從住家附近中社路底的進入山區，4點45分左右，監視器拍到爸爸在內雙溪自然中心前面經過後就失去行蹤。連日來網友與演藝圈名人紛紛協助轉發尋人消息，留言串湧入眾多人一起祈求林爸爸平安回家。