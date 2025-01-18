夏克立親自發聲！「否認有新歡」怒還原真相：一定要討厭我嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年在去年落幕，正式結束16年的婚姻，各自恢復自由身。近日人在加拿大的夏克立遭週刊爆出身邊出現新女伴共度佳節，且與前妻一樣是亞洲人，引發熱議。對此，夏克立經紀人回應「那位女生他並不熟，是朋友的女友，當時一行10幾個人聚會，」否認有新歡，夏克立本人18日也發文正面回擊，無奈表示「一定要討厭這個外國人（指自己）嗎？」

▲夏克立曬出當天聚會照片，是一眾好友。（圖／翻攝自夏克立臉書）

夏克立18日在臉書曬出一連串證據「自證清白」，表示雖然被拍到的照片只有兩人，但當天其實是多名好友的聚會，無奈寫下「你一定要大家討厭這個外國人（指自己）嗎？他只想當個好爸爸」，批評週刊看圖說故事，接著透露自己的近況沒辦法工作賺錢，正在吃藥養身體，付不出律師費，還反控「這麼多大公司要弄一個外國人爸爸，可是這個爸爸會繼續，因為爸爸的愛是永遠」。

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▲夏克立發文反擊週刊報導。（圖／翻攝自夏克立臉書）

夏克立接著交代了平安夜的行蹤，當天他前往醫院進行肺纖維化、肺癌檢查，並不是所謂的約會，且被週刊拍攝的照片是12月5日，並非24日平安夜，直批是「扭曲事實」，他也強調：「我已經離婚，我有權利過自己的生活，但我不會接受在家人面前被誹謗或曲解。」最後感性道「生活中已經有太多醜陋的事，希望每個人都能擁抱自己的家人，如果你無法做到，我在這裡送上我最溫暖的擁抱」，且揚言已經發起募款，籌措律師費，希望各方給予支持。