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劉書宏喊再見「黃宏軒第一個約談心」！　PO道別文後首發聲

記者王靖淳／綜合報導

藝人劉書宏昨（17）日深夜發文提到「人生中犯了數不清的錯誤」、「謝謝曾經的你們，有緣再見」，內容曝光後讓不少粉絲擔心他是在道別，而事後經紀人表示他一切平安。為此，劉書宏稍早再度透過社群發聲，透露藝人黃宏軒在他發文後第一個傳訊約他見面談心，讓他覺得很驚訝且感動。

▲▼劉書宏黃宏軒。（圖／翻攝自Facebook／劉書宏）

▲劉書宏（圖左）透露黃宏軒找他談心。（圖／翻攝自Facebook／劉書宏）

劉書宏坦言，他與黃宏軒已有三年未聯繫，不過卻在昨天深夜收到對方的訊息，這份突如其來的關心讓他感到相當感動，隨後他們決定見面，共享咖啡時光。為此，劉書宏透露，在這次的聚會中，兩人討論各自的生活狀況，內容包含朋友、工作、投資、寵物、高爾夫等話題，讓他感到收穫滿滿。最後，劉書宏在文末表達對黃宏軒的感謝，「謝謝你來找我，讓我有新的想法跟該有的價值觀，還有愛自己。期待我們在未來的路上各自努力，下次見。」

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▲▼劉書宏黃宏軒。（圖／翻攝自Facebook／劉書宏）

▲劉書宏（圖左）透露與黃宏軒三年沒聯絡。（圖／翻攝自Facebook／劉書宏）

事實上，劉書宏昨（17）日深夜突然發文寫下對過往犯下錯誤的反思，坦言在人生中犯下不少錯誤，且常希望能得到他人的原諒和重新獲得信任，同時也提到，自己正在學習接受結果並更深入地了解自己，最後更表達對過去緣分的感激，以沉重的口吻說道：「謝謝曾經的你們，有緣再見。」貼文曝光後，湧入大批粉絲留言關心，而他的經紀人事後回應《ETtoday》表示：「書宏一切平安…因年前拍攝杜政哲導演的一部很棒的戲劇角色（拜六禮拜），並對照當下生活狀況，有感而發的…感謝你的關心。」

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