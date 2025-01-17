斑恩Ben因一首歌抖音爆紅卻遭網暴！　逼自己放下手機才走出

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手斑恩Ben以一首輕快的〈喜歡你〉大受年輕世代歡迎，在Youtube的點擊已逼近600萬次，也有許多人翻唱因此在抖音迅速竄紅，不過斑恩也因此在網路備受負面抨擊，他坦承一度受到影響，但他將這些心情創作成歌曲〈Not Alright〉，透過音樂抒發低潮情緒。

▲斑恩Ben因〈喜歡你〉爆紅。（圖／索尼提供）

身為網路社群重度使用者的他也因此逼迫自己放下手機，不要去看留言，幾天後，心情明顯好轉，他說：「去年一整年真的有很多收穫，包括學會怎麼和各種網友相處，這是一個課題，且現在有一些網友看到負面留言會幫我講話，看到就覺得很暖。所以以前看到人家罵一句，我會想一整天，現在可以3秒、5秒就忘掉了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近來他的全新創作〈想寫一首情歌給你〉成為BL劇《印象青春》插曲，斑恩表示：「希望大家能在這首歌裡找到屬於自己的感動，或是想到某個特別的人，微笑著聽完每一個音符！」〈想寫一首情歌給你〉是他在大學時期因同學想跟心儀對象告白的創作，「當時吉他社同學想要告白，問我可不可以寫一首歌可以用上的，我在他家就開始寫了歌曲的雛形出來，結果他告白時也沒有用到，這首歌就被放在那裡了。」去年《印象青春》向他邀歌，他才完成了這首歌。

▲斑恩Ben新歌〈想寫一首情歌給你〉成為BL劇《印象青春》插曲。（圖／索尼提供）

因為〈喜歡你〉，斑恩從去年下半年演出邀約不斷，他非常開心可以到各大校園和活動演出，他說：「校園的同學們都好熱情，往往一起合唱的聲音大聲的程度都會穿過耳機，聽得好清楚，且同學們都會激動的跳來跳去，很像大海裡的魚群跳出水面的畫面，我會想這不是情歌嗎？但大家很嗨，真的很棒！」他也在去年最後一天首次挑戰唱宜蘭跨年，「這次是我唱過最大的場面，上台前真的會緊張，不過大家都會跟著我一起唱，互動很好。」