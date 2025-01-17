才宣布今年有演唱會　孫燕姿農曆年前突爆喜訊！

記者蔡琛儀／台北報導

孫燕姿在去年底宣告「就在日落以後」巡迴演唱會將在2025年全面啟動，也推出新歌〈日落〉，由張簡君偉、邵豪Shao Hao、Nay Shalom寧夏作曲，小寒作詞，孫燕姿則和音樂上的夥伴陳蔚甄共同擔綱製作。

▲孫燕姿推出新歌〈日落〉。（圖／Make Music提供）

首度與張簡君偉和新的作曲人合作，孫燕姿表示：「第一次聽到Demo，就很有感觸！旋律有種自由感，奔放又溫暖！」也因一開始已有的畫面感，期間來來回回看過30多個版本的歌詞，卻都無法表達出歌曲的精髓；最終，她再度與作詞人小寒合作，兩人在一通電話的對談中，彼此分享、挖掘內心深刻而隱私的情感，解構那些難以言喻的情緒。

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孫燕姿說：「跟小寒老師聊了很多，彼此生活中經歷過來的狀況，面臨擋不住的狀態、這些來來回回的分享，讓我們都領悟到看不見，但又很真實存在的情感。」小寒和孫燕姿過往都各自公開地分享過曾經歷了一段沮喪的日子，事過境遷的他們或許都沒有具體的答案，但從中學到的，是珍惜過程帶給他們的能量。

▲孫燕姿目前正為新巡演密集準備中。（圖／Make Music提供）

而4月將迎來巡演首場新加坡站，進入密集準備的孫燕姿透露：「除了重訓、心肺運動、蛋白質加量，最重要的是保持好心情，各地的團隊也都在不停地協調並更新進度，這絕對是個大家齊心協力的工程！」而春節將至，孫燕姿表示，「過春節是大家慶祝並迎接新氣息的時候，自己也少不了準備紅包、裝置家裡、買新睡衣的習俗，也祝福大家好運好事過好年！」