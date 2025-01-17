李千娜0偽裝現蹤華山！「破例一舉動」10月兒當場哭了：有夠可愛

記者潘慧中／綜合報導

李千娜2023年與交往2年的演員黃尚禾結婚後，相隔20年懷上第3胎，並在2024年3月底順利生下兒子。事隔約10個月，她近日難得和老公一起帶小孩去華山文創園區放風，未料一個破例的舉動，讓兒子頓時哇哇大哭。

▲李千娜現蹤華山文創園區。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



李千娜15日在社群網站透露，兒子Yellow雖然最近有出現發燒的情形，但發現天氣不錯，加上兒子很喜歡出門，她和黃尚禾便決定帶小孩前往華山文創園區，看展之外還能曬太陽，「讓他心情好一點。」

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▲▼李千娜一家三口出門曬太陽、看展。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



對此，李千娜坦言她是無法讓小朋友玩沙、赤腳踩草地的「潔癖媽媽」，但因為黃尚禾的關係，她決定突破防線讓Yellow接觸大自然，「結果他踩了草皮竟然哭了」，讓她不禁直呼有夠可愛。

▲李千娜兒子一踩到草皮就哭了。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



照片中，可以看到李千娜戴著棒球帽，並沒有戴口罩或墨鏡偽裝，身穿淺灰色寬鬆上衣，和戴著黑色毛帽的黃尚禾一起在草地上和Yellow玩耍，享受難得的天倫之樂。