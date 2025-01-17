快訊／《穆荷蘭大道》名導大衛林區逝世！享壽78歲…生前患肺氣腫

記者陳芊秀／綜合報導

美國知名導演大衛林區（David Lynch）逝世，享壽78歲。他生前以迷幻、超現實的風格聞名，代表作包括經典影集《雙峰》、影片《藍絲絨》、《穆荷蘭大道》。

▲美國名導大衛林區逝世，享壽78歲。（圖／翻攝自臉書）

家屬透過大衛林區的社群網站發文哀悼：「他的離開在這個世界上留下了一個巨大的空洞。但正如他曾經說過的：『專注於甜甜圈本身，而不是那個洞。』」

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▲大衛林區家屬發文哀悼。（圖／翻攝自臉書）

大衛林區是導演、編劇、製作人、攝影家，1990年執導影集《雙峰》曾奪金球獎作家男女主角，其風格獨特被視為美國電視史的里程碑，轉戰影壇執導《藍絲絨》、《穆荷蘭大道》，獲得成功票房，並4度獲得奧斯卡提名，2020年獲得奧斯卡終身成就獎。

然而大衛林區去年（2024）表示，長年抽菸後遺症，使得肺功能受到傷害，連外出走一段路都會氣喘，並說「所以不管我喜歡與否，我都得回家不可。就算是小感冒，對我來說也是很糟糕的疾病」。後來在新冠疫情期間，更是足不出戶，儘管身體欠佳，仍持續工作，曾喊「儘管如此，我內心仍充滿快樂，而且我永遠不會退休。」

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