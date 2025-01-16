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尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

記者劉宛欣／綜合報導

南韓總統尹錫悅近日因戒嚴風波被控主導內亂，三度拒絕高級公職者犯罪搜查處（公搜處）傳訊後於15日被捕，怎料IU竟意外因此成了網路暴力的受害者。16日，IU的社群媒體帳號遭遇大量攻擊性留言，網友的言辭尖銳，包括「國民妹妹背叛了大家」、「左IU」、「開心了吧」等不友善評論，留言似乎大多來自尹錫悅的支持者、極右派網友。

▲▼ 尹錫悅15日移送首爾看守所。（圖／路透）

▲尹錫悅在15日被捕。（圖／路透）

根據韓媒報導，事件的起因是上個月支持彈劾尹錫悅的請願集會，吸引了大批年輕人到場參與示威，為了支持集會上的粉絲，IU於12月14日在汝矣島一帶的咖啡廳為集會參與者提前支付了餐點，包括100個麵包、100杯飲料、100碗湯飯與牛骨湯、100個辣炒年糕等，讓示威的粉絲能前往領取飲食。

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▲IU社群帳號遭尹錫悅支持者出征。（圖／翻攝自IU Instagram、路透）

▲IU社群帳號遭尹錫悅支持者出征。（圖／翻攝自IU Instagram）

這一善舉曝光後，IU遭到了部分網友的攻擊，同時也有許多粉絲也紛紛出面為她辯護，粉絲留言表示「別理會惡評」、「別碰IU」等，為她加油打氣，並表達對她的支持。

尹錫悅於15日早上被逮捕，這是自12月3日的緊急戒嚴事件以來的首次逮捕。據了解，尹錫悅在整個調查過程中始終行使了沉默權，拒絕作出任何陳述，使得事件更加複雜。

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