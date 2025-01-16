納豆求婚超雷「出門前問戒圍」買完放桌上！　依依仍爆哭嫁了：終於走過來

記者孟育民／台北報導

藝人納豆（林郁智）去年11月向交往8年的女友依依（陳依依）求婚成功，小倆口事隔一個月完成結婚登記。依依日前錄製《小姐不熙娣》爆料，其實早就發現納豆要求婚，因為他先私訊妹妹，拜託陪買戒指，妹妹也很掃興的提前暴雷，原本以為最大的破口是妹妹，沒想到納豆更不浪漫，出門買戒指時還問她戒圍，如此荒唐的故事，仍讓依依淚崩點頭嫁給他。

▲納豆和依依在去年結婚。（圖／資料照／TVBS提供）



納豆要去買婚戒時，完全沒在隱藏，甚至買完還直在放在桌上，依依無奈說：「我每天就看著那個盒子在那邊，我大概知道，因為妹妹陪他去買的。」在節目出發當天，依依發現戒指不見了，於是就猜想差不多要被求婚了，「節目錄到他要求婚的時候，他兩個膝蓋就跪下來，很像在拜媽祖一樣，我原本以為我不會哭，可是我一看到他兩隻腳下跪，那個姿勢很像他剛從加護病房出來，在普通病房那個樣子，那時候他不認得我，現在深情款款終於認出我是誰，我想說我們兩個終於走過來了。」

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▲納豆求婚超掃興 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

過往的辛苦湧上心頭，依依當場爆哭，直呼完全不管有鏡頭在拍，感動地說：「我們兩個居然可以走到這一步。」講到此處忍不住哽咽，「在醫院四個月我是無時無刻陪著他，從來沒想過我養狗養了一輩子，但把屎把把尿最多的是自己的男友，我們兩個好像都瞬間長大了。」坦言兩人原本都沒想過結婚，但彼此一起成長，經歷這些轉變讓她特別感動。

▲▼依依回想過往仍很感動 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）