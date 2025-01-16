ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

納豆求婚超雷「出門前問戒圍」買完放桌上！　依依仍爆哭嫁了：終於走過來

記者孟育民／台北報導

藝人納豆（林郁智）去年11月向交往8年的女友依依（陳依依）求婚成功，小倆口事隔一個月完成結婚登記。依依日前錄製《小姐不熙娣》爆料，其實早就發現納豆要求婚，因為他先私訊妹妹，拜託陪買戒指，妹妹也很掃興的提前暴雷，原本以為最大的破口是妹妹，沒想到納豆更不浪漫，出門買戒指時還問她戒圍，如此荒唐的故事，仍讓依依淚崩點頭嫁給他。

▲納豆和依依。（圖／TVBS提供）

▲納豆和依依在去年結婚。（圖／資料照／TVBS提供）

納豆要去買婚戒時，完全沒在隱藏，甚至買完還直在放在桌上，依依無奈說：「我每天就看著那個盒子在那邊，我大概知道，因為妹妹陪他去買的。」在節目出發當天，依依發現戒指不見了，於是就猜想差不多要被求婚了，「節目錄到他要求婚的時候，他兩個膝蓋就跪下來，很像在拜媽祖一樣，我原本以為我不會哭，可是我一看到他兩隻腳下跪，那個姿勢很像他剛從加護病房出來，在普通病房那個樣子，那時候他不認得我，現在深情款款終於認出我是誰，我想說我們兩個終於走過來了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼納豆求婚超掃興 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲納豆求婚超掃興 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

過往的辛苦湧上心頭，依依當場爆哭，直呼完全不管有鏡頭在拍，感動地說：「我們兩個居然可以走到這一步。」講到此處忍不住哽咽，「在醫院四個月我是無時無刻陪著他，從來沒想過我養狗養了一輩子，但把屎把把尿最多的是自己的男友，我們兩個好像都瞬間長大了。」坦言兩人原本都沒想過結婚，但彼此一起成長，經歷這些轉變讓她特別感動。

▲▼納豆求婚超掃興 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼依依回想過往仍很感動 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼納豆求婚超掃興 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

推薦閱讀

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」

謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

納豆, 依依, 小姐不熙娣, 求婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不斷更新／韓星活動1月售票看這裡！　SJ藝聲緊急加場本周開搶
  2. 寶萊塢巨星在家遇凶狠強盜！「身中6刀」緊急送醫動手術現況曝光
  3. 女星「突失去肚中二胎」奔醫院檢查　驗出1病：小朋友在提醒我
  4. 女兒學校被加州野火燒毀！　陳冠希呼籲捐款遭酸「你活該」回嗆了
  5. 尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家
  6. 納豆求婚超雷「出門前問戒圍」買完放桌上！　依依仍爆哭嫁了：終於走過來
  7. 五月天成軍日不在台灣！　移師這場地開唱...首次演出
  8. 車珠英《元敬》疑遭強迫大尺度裸露！「拍攝當天才知」…製作方發聲
  9. 尾牙王是大咖夯團！　200場邀約「狂跑72場」還一天趕三地超猛　
  10. 光頭呂士軒戴假髮了！　奇特造型曝光...友：怕他感冒

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366