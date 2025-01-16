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車珠英《元敬》疑遭強迫大尺度裸露！「拍攝當天才知」…製作方發聲

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣演員車珠英過去曾在《黑暗榮耀》飾演反派，近日獨挑大梁首度接下第一個女主角演出參演古裝劇《元敬》，首集就有大尺度演出，上空2點全露床戰，怎料，該據近日被指控強迫主角演員拍裸戲，韓媒報導指出劇本中並未對裸露的具體描述作出安排，對此，製作公司解釋，已經在拍攝前與演員及其所屬公司協商過相關的尺度問題。

▲《元敬》由車珠英、李賢旭主演。（圖／翻攝自海報）

▲《元敬》由車珠英、李賢旭主演。（圖／翻攝自海報）

根據韓媒報導，tvN和TVING播出的《元敬》劇集的演員們，直到拍攝前的分鏡階段，才得知到劇中裸露場景的尺度較高。值得一提的是《元敬》有兩個版本，15歲以上觀眾可以觀看的版本，另一個是青少年不適宜觀看的版本。tvN播出的版本刪除了部分裸露場景，符合15歲觀眾的收視標準，而OTT版本則同時放出了15歲以上和青少年不適宜觀看的版本。

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6日首播的《元敬》就因為主演車珠英和李伊潭的高強度裸露及親密戲份引發了話題。隨後，有報導揭露，李伊潭的裸露戲其實是透過電腦特效（CG）完成的。16日的另一篇報導指出，劇本中只提到有親密戲的安排，但並未直接描述裸露場景。

報導指出，拍攝前的分鏡階段，製作方決定提高尺度，雖然車珠英和李伊潭在拍攝時穿著衣服，但最終的畫面是透過將替身演員的裸體與他們的臉合成來實現的。而且，即便兩位演員的經紀公司曾要求修改或刪除這些場景，製作方卻以「這是必須的場景」為由拒絕。消息一出，立刻引起輿論批評製作公司強迫演員裸露。

▲《元敬》由車珠英、李賢旭主演。（圖／翻攝自海報）

▲車珠英在劇中有大尺度裸露場景。（圖／翻攝自海報）

對此，製作公司隨後發表的官方聲明，表示從一開始就明確規劃了tvN和OTT版本的差異，且已經向演員及經紀公司說明，告知有裸露場景的安排。製作方強調，對於裸露場景的安排，都是根據角色和劇情需要進行協商的，並且每個階段都與演員和其所屬公司進行了溝通。然而，儘管製作方做出了解釋，仍有不少人質疑，是否為了話題而進行了不必要的裸露場景安排。

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