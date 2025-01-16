温嵐爸爸罹癌過世　4年歌手男友陪療傷...認「在等對方求婚」

記者蔡琛儀／台北報導

温嵐推出與冰球樂團的全新單曲〈一個吻的時間〉，受到不少好評，同時也宣布加盟新東家華納，今（16日）温嵐與媒體見面聊近況，而她和歌手男友雷諾至今交往已4年多，笑說還在等對方求婚，直言年過40歲，找個人陪伴就好，不一定要衝動結婚，而媽媽以前也會催婚，但温嵐笑說：「每次她問，我就送她一隻狗，或是一隻貓，讓她不要這麼閒。」也沒有凍卵計畫。

▲温嵐推出與冰球樂團的全新單曲〈一個吻的時間〉，受到不少好評。（圖／華納提供）

她的父親在去年突然發現罹肺癌，很快就離世，温嵐說：「好在有親自見到他的最後一面，當時也放了新歌給他聽。」更說自己沒有遺憾，因為家人們都是及時說愛的類型，但今年過年家裡氣氛也會與往常大不相同，「爸爸離開，心情最難熬的時候已經過了；看到爸爸脫離病痛，希望他到更好的地方，我跟他說天上見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聊到簽新公司，温嵐笑說讓她想到了多年前要簽第一張唱片約時的往事，當時她高中快要畢業，媽媽只說：「成年了，做的任何決定要自己負責。」儘管全家人還是充滿擔憂，卻願意給予温嵐很大的支持，令她十分感動，「當時的唱片公司在台北，大家因為擔心我，所以我爸為此轉職，我弟轉學，大家一起從新竹搬到公司旁邊。」

▲温嵐事業得意，爸爸卻在去年突然過世。（圖／華納提供）

就連簽約時，温嵐的警察爸爸還特地帶著自己去公司「下馬威」，表示自己是警察，上面的條文自己都懂，就是擔心女兒吃虧，如今提到家人對自己的關照與疼愛，温嵐仍充滿感動，她甚至透露直到買了第一間房子給家人，他們才對當「歌手」這件事慢慢放下心來。

她提到：「很開心換了一個全新團隊一起工作，尤其是自己的好姐妹戴愛玲也在，覺得很溫馨，也感覺到被照顧；目前為止跟大家的溝通也很順利。」期待未來各種形式的合作與突破。而許久未發新專輯的她，也分享：「目前還是以單曲的形式發布新作品，慢慢的累積中，演唱會目前也有計畫，不過一切都是還在慢慢籌備的狀態。」

▲温嵐盼加入新公司能有更多突破。（圖／華納提供）