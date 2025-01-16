ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

温嵐爸爸罹癌過世　4年歌手男友陪療傷...認「在等對方求婚」

記者蔡琛儀／台北報導

温嵐推出與冰球樂團的全新單曲〈一個吻的時間〉，受到不少好評，同時也宣布加盟新東家華納，今（16日）温嵐與媒體見面聊近況，而她和歌手男友雷諾至今交往已4年多，笑說還在等對方求婚，直言年過40歲，找個人陪伴就好，不一定要衝動結婚，而媽媽以前也會催婚，但温嵐笑說：「每次她問，我就送她一隻狗，或是一隻貓，讓她不要這麼閒。」也沒有凍卵計畫。

▲▼温嵐媒體餐敘。（圖／華納提供）

▲温嵐推出與冰球樂團的全新單曲〈一個吻的時間〉，受到不少好評。（圖／華納提供）

她的父親在去年突然發現罹肺癌，很快就離世，温嵐說：「好在有親自見到他的最後一面，當時也放了新歌給他聽。」更說自己沒有遺憾，因為家人們都是及時說愛的類型，但今年過年家裡氣氛也會與往常大不相同，「爸爸離開，心情最難熬的時候已經過了；看到爸爸脫離病痛，希望他到更好的地方，我跟他說天上見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聊到簽新公司，温嵐笑說讓她想到了多年前要簽第一張唱片約時的往事，當時她高中快要畢業，媽媽只說：「成年了，做的任何決定要自己負責。」儘管全家人還是充滿擔憂，卻願意給予温嵐很大的支持，令她十分感動，「當時的唱片公司在台北，大家因為擔心我，所以我爸為此轉職，我弟轉學，大家一起從新竹搬到公司旁邊。」

▲▼温嵐媒體餐敘。（圖／華納提供）

▲温嵐事業得意，爸爸卻在去年突然過世。（圖／華納提供）

就連簽約時，温嵐的警察爸爸還特地帶著自己去公司「下馬威」，表示自己是警察，上面的條文自己都懂，就是擔心女兒吃虧，如今提到家人對自己的關照與疼愛，温嵐仍充滿感動，她甚至透露直到買了第一間房子給家人，他們才對當「歌手」這件事慢慢放下心來。

她提到：「很開心換了一個全新團隊一起工作，尤其是自己的好姐妹戴愛玲也在，覺得很溫馨，也感覺到被照顧；目前為止跟大家的溝通也很順利。」期待未來各種形式的合作與突破。而許久未發新專輯的她，也分享：「目前還是以單曲的形式發布新作品，慢慢的累積中，演唱會目前也有計畫，不過一切都是還在慢慢籌備的狀態。」

▲▼温嵐媒體餐敘。（圖／華納提供）

▲温嵐盼加入新公司能有更多突破。（圖／華納提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

推薦閱讀

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

T.O.P首談BIGBANG：對不起他們，沒臉回去了⋯　認「染毒像在地獄」

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕當年秘密赴美生子　他全程陪產…內幕全說了！

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曹佑寧驚喜合體陳傑憲！　曝「9年前舊照」掀網激動：有夠懷念
  2. 阿滴宣布卸任創作者協會理事長！　「首吐4年心聲」繼任者曝光
  3. 保時捷贊助5台未上市車！開春必看犯罪片導演親找「巴爾幹盜賊」
  4. 趙露思太快復工惹擔憂！　身心科醫師分析她「病情三階段」
  5. 温嵐爸爸罹癌過世　4年歌手男友陪療傷...認「在等對方求婚」
  6. 「美TikTok難民」湧小紅書踩雷　小哈利全英文發話：給點尊重
  7. 鬼鬼認未婚生女...田馥甄送祝福　是否跟進爆喜訊「3字神秘回應了」
  8. 謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」
  9. 寫〈傷心酒店〉爆紅！羅文聰罕破例現身節目　爆受張宇影響不熬夜
  10. 「白司彥」柳演錫3月見面會「放送擊掌福利」　2PM俊昊2月來台會粉絲

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366