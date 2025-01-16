天心滑雪「重摔畫面曝光」！雙腿大片紅腫瘀青 尪心疼：這怎麼拍戲

記者潘慧中／綜合報導

天心2016年與韓籍攝影師金英敏結婚，往返台、韓兩地期間仍不時分享生活。沒想到，她最近突然在社群網站PO出兩隻小腿有大片瘀青的照片，老公看了也擔心地說：「這腿怎麼拍戲？」

▲天心滑雪摔傷。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



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從Instagram限時動態中，可以看到天心雙腿有明顯的瘀青與紅腫，且傷勢集中於小腿，一腿有數處深色瘀青，另一腿則有較大面積的紅腫與瘀青。

▲天心雙腿都有瘀青。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



老公查看天心的傷勢後，忍不住心疼地說「哎喲，別滑了」，除了擔心會影響到她拍戲，也憂慮不知道該如何跟她的經紀人交代。對此，天心僅堅定表示要繼續滑雪，「經紀人不是問題，是必須好好巴結一下化妝師了。」

▲▼天心最近在練習滑雪。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



事實上，天心近期都和老公在南韓滑雪，在另一半親自指導下，她已經能做到一口氣滑完不間斷，也掌握了正確的摔倒姿勢，不再恣意尖叫，「『懂得摔』是金教練教我玩雙板的第一堂課，也是每次上場前都要被提醒的重要事項。」

▲天心飛去南韓陪伴老公。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）