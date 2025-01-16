原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

▲謝金燕兒子的生父再度引起各界熱烈討論。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

謝金燕被讚又高又帥的兒子生父到底是誰，因為利菁嘴快爆料又成為娛樂新聞的熱門話題；其實早在16年前就吵過一波，有一說是男模，更有說法咬定「百分之百」是楊宗憲，豬哥亮的兒子、前助理與謝金燕經紀人昔日的回應也再次被回顧了。

《壹週刊》在2017年曾報導豬哥亮的戴姓前助理表示，因為謝金燕和楊宗憲合作電影在一起過，而且一口確定說道：「小燕的孩子爸爸是楊宗憲……百分之百……這是我們當時就知道的，這件事不是小燕親口跟我講，是謝順福跟我講的。」 該名戴姓前助理爆料，孩子原本要在日本出生，但因簽證問題，後來放棄改去美國；豬哥亮的兒子謝順福受到請託在美國幫忙照顧謝金燕與她兒子；當時謝順福對此沒有否認僅說：「除了謝金燕本人以外，沒有人知道孩子的父親是誰，所有人說的都只是八卦與猜測，本人不再另作任何回應，謝謝。」謝金燕當時經紀人也說：「沒辦法替謝金燕回答關於私人的事情。」

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另有媒體形容謝金燕孩子的爸長得「儀表堂堂、高人一等的男模！就是為了他，謝金燕甘願未婚生子，守著心肝寶貝，也守著一份對兒子生父的愛」，只是也未獲證實。



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