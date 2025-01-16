ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張鈞甯搭越南影帝《化外之醫》開播　「驚見大咖歌手」超狂卡司曝

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創GrX STUDIO出品，之前宣布由台灣重量級演員張鈞甯、越南影帝連炳發和楊一展、許安植、夏騰宏和蔡亘晏等人共演。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

該片今（16）日釋出30秒搶先看版預告，曝光完整卡司，還有以《富都青年》入圍金馬男配角的馬來西亞演員陳澤耀、入圍金鐘新人的越南裔演員阮秋姮，以及知名歌手黃大煒獻出影集演出初體驗，集合台灣、香港、馬來西亞和越南等演員齊飆演技，展現其強大的國際化演員陣容，一同演繹這場醫療與法律交織的故事。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

陳澤耀表示「這部作品很國際化，導演甚至要求我們在一場戲裡切換三種語言！」《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日起每週六晚間9點於公共電視、公視＋和中華電信MOD、Hami Video播出，一次播出兩集，會來還會有更多平台、更多地區，也將陸續公布。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

最新預告中，多幕令人震懾的畫面，從忙亂的醫療救治現場，再到逼真驚悚的開腦畫面。張鈞甯透露，她在太平間與連炳發相遇其實各有所圖「但兩個角色因此有一些緊密的關聯，從一開始的不打不相識到後來的互助合作。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

馬來西亞演員陳澤耀首次在影集中挑戰「反派」，在預告中瘋狂邪笑，露出令人不寒而慄的神情，相信是對他熟悉的影迷從未見過的一面。他也為影集展現超強語言天份，表示看到劇本大綱後就下定決心專注學習各種語言，笑說「差點連泰語也學了。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

除了原本熟悉的中、英文，陳澤耀上網自學越南語「學了一到十的越南語發音，還學了『早安』等打招呼用語，還有一些我喜歡的越南食物名字，這樣就可以與劇中其他角色拉近彼此的距離。」他甚至想將馬來語也加入對話，因為馬來台語和印尼語很像「影集中有印尼演員，我有一次說『再來一個』，對方很訝異問：『你怎麼會說這個？』」

不僅如此，陳澤耀和黃大煒有不少對戲場合，他透露「大煒哥拍戲時非常好玩，經常與我分享他的經歷。我偶爾還會充當大煒哥的粵語老師，他會問我這句話說得對不對，其實都沒問題，只是大煒哥比較謙虛。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》一大亮點是邀來知名歌手黃大煒首次挑戰演出影集，飾演劇中少數穿著體面西裝的謎樣角色，黃大煒表示過去長年專注於音樂創作，從未想過自己會踏入演員領域「我一直覺得演戲是完全另外一個藝術，不是說我想試試看就可以怎麼樣，沒有那麼簡單。」

對於這次影集演出處女作，黃大煒坦言2023年接演時很猶豫「因為我是一個很認真的人，不管做什麼事都想要做好，而且不是只有演出當下，未來會呈現在電視、影音平台上，這個紀錄會一直存在。」但在製作團隊的支持下，決定放下擔憂，並全心投入這個角色「我就告訴自己，既然他們已經選了我來飾演，那我就是這個角色了！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

另一位同樣充滿神秘色彩的角色「紅雲」，由曾入圍金鐘新人的越南裔演員阮秋姮飾演，雖然阮秋姮是近年台灣影視作品中的「新住民專業戶」，但她認為「紅雲」的身份背景與以往角色不同，和她自己更是有天壤之別「我來台灣是為了讀書，之後才工作結婚，生活相對平凡；但紅雲的背景則非常複雜，她透過婚姻仲介來到台灣，卻遭遇家暴。」

阮秋姮提到，紅雲為了養家糊口，即使獲得身份證後也不得不從事高風險工作，無奈地承受著生活的重壓，因此對她來說是充滿挑戰且深刻的角色，讓她深入思考在異鄉生存的艱難處境。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

徐睿知「薄紗透出內衣」 好身材熱舞擋不住！　出道11年首辦見面會

徐睿知「薄紗透出內衣」 好身材熱舞擋不住！　出道11年首辦見面會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鬼鬼認了未婚生女「過6天首露面」！真實身材全被拍 吐產後最大煩惱

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前喊「殘不殘忍」揭低調產子內幕

利菁脫口爆謝金燕兒生父名字！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！男友第一次剝蝦 吃尾牙私下示❤️超甜

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

化外之醫, The Outlaw Doctor化外之醫, 張鈞甯, 連炳發, 楊一展, 許安植, 夏騰宏, 蔡亘晏, 爆花

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 廣告出包「禾浩辰被改姓」糗了！本名曝 改名原因被挖：轉型成男人
  2. 南臺灣最頂啦啦隊瑟七　蕾絲內衣驚人反差曝光
  3. 天心滑雪「重摔畫面曝光」！雙腿大片紅腫瘀青 尪心疼：這怎麼拍戲
  4. 直擊／玄彬聽到《愛的迫降》害羞笑了！　導演直球：他是我的菜
  5. 「甜茶」提摩西夏勒梅演搖滾詩人　90秒巴布狄倫上身…拍攝秘辛曝
  6. 謝金燕孩子生父名字被外洩！　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出
  7. 父得罕見癌症離世！梁世炯「為爸爸圓夢開店」　曾出詩集…媽媽痛哭
  8. 八點檔女神演小老婆「對抗正宮侯怡君」　遭暴怒用力扯髮拼了！
  9. 田馥甄突爆：最近會唱大巨蛋！　無預警鬆口演唱會好消息
  10. 「台人上節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒傳私訊：你覺得很好笑嗎

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366