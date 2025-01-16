張鈞甯搭越南影帝《化外之醫》開播　「驚見大咖歌手」超狂卡司曝

記者黃庠棻／台北報導



國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創GrX STUDIO出品，之前宣布由台灣重量級演員張鈞甯、越南影帝連炳發和楊一展、許安植、夏騰宏和蔡亘晏等人共演。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

該片今（16）日釋出30秒搶先看版預告，曝光完整卡司，還有以《富都青年》入圍金馬男配角的馬來西亞演員陳澤耀、入圍金鐘新人的越南裔演員阮秋姮，以及知名歌手黃大煒獻出影集演出初體驗，集合台灣、香港、馬來西亞和越南等演員齊飆演技，展現其強大的國際化演員陣容，一同演繹這場醫療與法律交織的故事。

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

陳澤耀表示「這部作品很國際化，導演甚至要求我們在一場戲裡切換三種語言！」《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日起每週六晚間9點於公共電視、公視＋和中華電信MOD、Hami Video播出，一次播出兩集，會來還會有更多平台、更多地區，也將陸續公布。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

最新預告中，多幕令人震懾的畫面，從忙亂的醫療救治現場，再到逼真驚悚的開腦畫面。張鈞甯透露，她在太平間與連炳發相遇其實各有所圖「但兩個角色因此有一些緊密的關聯，從一開始的不打不相識到後來的互助合作。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

馬來西亞演員陳澤耀首次在影集中挑戰「反派」，在預告中瘋狂邪笑，露出令人不寒而慄的神情，相信是對他熟悉的影迷從未見過的一面。他也為影集展現超強語言天份，表示看到劇本大綱後就下定決心專注學習各種語言，笑說「差點連泰語也學了。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

除了原本熟悉的中、英文，陳澤耀上網自學越南語「學了一到十的越南語發音，還學了『早安』等打招呼用語，還有一些我喜歡的越南食物名字，這樣就可以與劇中其他角色拉近彼此的距離。」他甚至想將馬來語也加入對話，因為馬來台語和印尼語很像「影集中有印尼演員，我有一次說『再來一個』，對方很訝異問：『你怎麼會說這個？』」

不僅如此，陳澤耀和黃大煒有不少對戲場合，他透露「大煒哥拍戲時非常好玩，經常與我分享他的經歷。我偶爾還會充當大煒哥的粵語老師，他會問我這句話說得對不對，其實都沒問題，只是大煒哥比較謙虛。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》一大亮點是邀來知名歌手黃大煒首次挑戰演出影集，飾演劇中少數穿著體面西裝的謎樣角色，黃大煒表示過去長年專注於音樂創作，從未想過自己會踏入演員領域「我一直覺得演戲是完全另外一個藝術，不是說我想試試看就可以怎麼樣，沒有那麼簡單。」

對於這次影集演出處女作，黃大煒坦言2023年接演時很猶豫「因為我是一個很認真的人，不管做什麼事都想要做好，而且不是只有演出當下，未來會呈現在電視、影音平台上，這個紀錄會一直存在。」但在製作團隊的支持下，決定放下擔憂，並全心投入這個角色「我就告訴自己，既然他們已經選了我來飾演，那我就是這個角色了！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播日公開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

另一位同樣充滿神秘色彩的角色「紅雲」，由曾入圍金鐘新人的越南裔演員阮秋姮飾演，雖然阮秋姮是近年台灣影視作品中的「新住民專業戶」，但她認為「紅雲」的身份背景與以往角色不同，和她自己更是有天壤之別「我來台灣是為了讀書，之後才工作結婚，生活相對平凡；但紅雲的背景則非常複雜，她透過婚姻仲介來到台灣，卻遭遇家暴。」

阮秋姮提到，紅雲為了養家糊口，即使獲得身份證後也不得不從事高風險工作，無奈地承受著生活的重壓，因此對她來說是充滿挑戰且深刻的角色，讓她深入思考在異鄉生存的艱難處境。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛。