《夜市王》總決賽「比營業額」爆3爭議！導演、主持人親回揭1關鍵

記者陳芊秀／綜合報導

美食競賽綜藝《夜市王》18日將舉行總決賽，比賽場地從攝影棚移師高雄，且最後由兩大夜市（台北南機場夜市、花蓮東大門夜市）各帶領9店家，共18攤位進行對決，開放民眾進場，由營業額定勝負。總決賽賽制被網友聯想到韓綜《黑白大廚》，部分網友質疑比營業額不公平，導演李伯恩、主持人阿達近日在電台節目回應。

▲《夜市王》總決賽18日在高雄現場直播。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

《夜市王》即將展開總決賽，製作方連日來透過社群網站說明當日流程，比賽會場完全免費進入，自18日當天下午2點進行到晚上8點，出賽的18攤的交易將採「電子支付」，可用電子票證、信用卡、電子錢包支付，且交易不得預付，比賽於當天晚間7點開票，營業額計算截止時間至晚間7點45分。同時沒有進入總決賽的部分店家也會在現場擺攤。

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▲《夜市王》最後由南機場夜市、東大門夜市共出18攤比營業額。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

▲《夜市王》總決賽下午2點比到晚上8點。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

▲《夜市王》總決賽18攤採電子支付。（圖／翻攝自臉書／夜市王）

而《夜市王》總決賽比營業額，正巧與《黑白大廚》中，廚師分組經營餐廳，找來20位美食KOL消費，最終比營業額，決勝負的流程有部分相似。網友直呼「營業額算基本上就不公平了」、「單價高的買一個直接抵過對手的兩個怎麼辦」，質疑高單價的夜市美食將有利於取勝。第二，部分網友憂心萬一有顧客一次買大量外帶，也會導致不公平。第三，總決賽會場邀請非決賽的店家攤商擺攤，網友質疑會影響總決賽的店家。

▲網友討論《夜市王》總決賽比營業額的公平性。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

《夜市王》主持人阿達、美麗本人以及導演李伯恩日前上了王偉忠主持節目《欸！我說到哪裡了？》，播出時正好將近18日總決賽。李伯恩說明會有決賽以外的店家出攤，為的是消化排隊人流，「因為怕太多人擠在18攤前面太多人，外面也有其他夜市來擺攤」。

王偉忠也關心有群眾基礎的店家會不會有拉票情況？阿達表示，「因為以那樣的人數，他們比的是出餐速度，還有價格高低，他們要設定好心中的戰鬥方法，因為人一定一直排隊」。李伯恩說「排隊的方法是讓夜市們自己決定的，最後一場就是比夜市如何經營，包含應對大量的人流，兩個夜市會比除了美食之外，更多的經營技巧」。

▲《夜市王》總決賽爆排隊人潮怎麼辦？李伯恩、阿達親回應。（圖／翻攝自YouTube）