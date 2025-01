記者張筱涵/綜合報導

愛爾蘭知名歌手琳達諾蘭(Linda Nolan)於1月15日離世,享壽65歲。她與癌症抗爭長達20年,最後於2023年被診斷為腦部腫瘤,病情無法治癒,仍展現了頑強的生命意志。

▲琳達諾蘭離世,享壽65歲。(圖/達志影像)



琳達諾蘭是家族組合The Nolans的成員之一,該團體於1970年代風靡一時,憑藉〈Attention To Me〉、〈Gotta Pull Myself Together〉和〈I'm In The Mood For Dancing〉等經典歌曲,賣出超過3000萬張唱片。

而琳達諾蘭於2005年首次被診斷出乳腺癌,雖成功康復,但2016年癌症復發,之後接連擴散至臀部、肝臟和腦部,健康狀況愈發惡化。在2023年聖誕節前的訪談中,琳達坦言對未來感到恐懼,但仍充滿勇氣與希望:「我的願望是繼續活下去,再過一個聖誕節。雖然曾以為60歲生日會是最後一次,但5年後我仍在這裡,我只希望能陪伴家人,度過更多的日子。」

琳達諾蘭的生命故事不僅反映了她的堅強,也展示了感恩之心。即便面對無法治癒的病情,她仍在專欄文章中以幽默和樂觀態度與讀者分享抗癌經歷,並強調自己不願被病痛的陰影所籠罩。

然而,琳達也是第二位因癌症去世的諾蘭姐妹。她的妹妹伯尼諾蘭(Bernie Nolan)於2010年被診斷為乳腺癌,經歷短暫康復後,2012年癌症復發並迅速擴散至多處器官,最終於2013年不幸離世,享年52歲。

琳達諾蘭的故事感動了無數人,透過自身經歷告訴世人,面對困難時仍可堅持希望,她的一生,不僅是一位藝人的輝煌旅程,更是一段與命運抗爭的勇敢篇章。