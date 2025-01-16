記者張筱涵／綜合報導

愛爾蘭知名歌手琳達諾蘭（Linda Nolan）於1月15日離世，享壽65歲。她與癌症抗爭長達20年，最後於2023年被診斷為腦部腫瘤，病情無法治癒，仍展現了頑強的生命意志。

▲琳達諾蘭離世，享壽65歲。（圖／達志影像）



琳達諾蘭是家族組合The Nolans的成員之一，該團體於1970年代風靡一時，憑藉〈Attention To Me〉、〈Gotta Pull Myself Together〉和〈I'm In The Mood For Dancing〉等經典歌曲，賣出超過3000萬張唱片。

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而琳達諾蘭於2005年首次被診斷出乳腺癌，雖成功康復，但2016年癌症復發，之後接連擴散至臀部、肝臟和腦部，健康狀況愈發惡化。在2023年聖誕節前的訪談中，琳達坦言對未來感到恐懼，但仍充滿勇氣與希望：「我的願望是繼續活下去，再過一個聖誕節。雖然曾以為60歲生日會是最後一次，但5年後我仍在這裡，我只希望能陪伴家人，度過更多的日子。」

琳達諾蘭的生命故事不僅反映了她的堅強，也展示了感恩之心。即便面對無法治癒的病情，她仍在專欄文章中以幽默和樂觀態度與讀者分享抗癌經歷，並強調自己不願被病痛的陰影所籠罩。

然而，琳達也是第二位因癌症去世的諾蘭姐妹。她的妹妹伯尼諾蘭（Bernie Nolan）於2010年被診斷為乳腺癌，經歷短暫康復後，2012年癌症復發並迅速擴散至多處器官，最終於2013年不幸離世，享年52歲。

琳達諾蘭的故事感動了無數人，透過自身經歷告訴世人，面對困難時仍可堅持希望，她的一生，不僅是一位藝人的輝煌旅程，更是一段與命運抗爭的勇敢篇章。