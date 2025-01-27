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川普愛女復刻奧黛麗赫本穿搭！遭酸「不夠格」　巨星兒子發聲了

伊凡卡（左圖）在就職舞會穿紀梵希禮服，致敬奧黛麗赫本（右圖）在《龍鳳配》中的經典造型。（翻攝Ivanka Trump IG、X@Evie_Magazine）

▲伊凡卡（左圖）在就職舞會穿紀梵希禮服，致敬奧黛麗赫本（右圖）在《龍鳳配》中的經典造型。（翻攝Ivanka Trump IG、X@Evie_Magazine）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）20日正式就職，長女伊凡卡（Ivanka Trump）在就職舞會上穿一襲紀梵希（Givenchy）禮服，致敬已故傳奇巨星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn），豔驚四座，卻也招來「不夠格」批評。對此，奧黛麗赫本的兒子肖恩赫本費雷（Sean Hepburn Ferrer）日前表達看法，給予伊凡卡肯定評價。

伊凡卡日前在就職舞會上，穿上紀梵希訂製禮服，這套無肩帶白色禮服以黑色花卉刺繡作點綴，長裙曳地，她將頭髮紮成髻，儼然重現赫本在1954年電影《龍鳳配》（Sabrina）中的經典造型。

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伊凡卡在就職舞會穿紀梵希禮服，豔驚四座。（翻攝Ivanka Trump IG）

▲伊凡卡在就職舞會穿紀梵希禮服，豔驚四座。（翻攝Ivanka Trump IG）

奧黛麗赫本在《龍鳳配》中的造型，堪稱影史經典。（翻攝Ｘ@TheLizVariant）

▲奧黛麗赫本在《龍鳳配》中的造型，堪稱影史經典。（翻攝Ｘ@TheLizVariant）

根據《Page Six》報導，伊凡卡隨後透過發言人表示，她相當崇拜赫本，「奧黛麗赫本一直是伊凡卡的靈感來源，能以這種方式向赫本致敬，對她來說是莫大的榮幸，她非常感謝紀梵希團隊讓這一刻完美實現。」

奧黛麗赫本以優雅著稱，經典形象傳頌至今，她出生於比利時、在荷蘭長大，二戰期間荷蘭被納粹佔領，當時還是青少年的赫本曾祕密幫助荷蘭抵抗運動，參與地下演出來籌集資金，支援反抗活動。此外，她還擔任信使，傳遞情報，冒著被抓的風險。也因此，伊凡卡的致敬引來「反川普」陣營的批評，認為她不夠格。

肖恩赫本費雷是奧黛麗赫本與梅爾法利爾的兒子。（翻攝Sean Hepburn Ferrer YT頻道）

▲肖恩赫本費雷是奧黛麗赫本與梅爾法利爾的兒子。（翻攝Sean Hepburn Ferrer YT頻道）

根據英國《每日郵報》，赫本64歲的兒子肖恩表示，伊凡卡選擇以母親做為靈感，並不令人意外，他說：「可以理解為何她會向我們偉大的母親致敬，作為一種優雅與品味的最高象徵，來迎接如此重要的場合——當天是總統就職舞會、母親辭世32週年紀念日，以及馬丁路德金恩紀念日，這一天真可謂『什麼都碰在一起』。」

肖恩進一步指出，母親的優雅深植於她內在的美與精神，這也讓她成為現代許多名人、演員及模特兒追求的典範。認為母親的優雅形象已經成為跨世代、跨國界的象徵。


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