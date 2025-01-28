橘子皮別急著丟！除夕「泡澡旺桃花」開運7招全公開　錯過再等1年

記者潘慧中／綜合報導

迎接新年的到來，民眾在除舊佈新後，通常會在除夕夜與家人團聚，這一天對華人來說是極為重要的時刻，同時也是增強運勢的絕佳時機。以下整理了多位命理專家的建議，分享除夕七大開運技巧，幫助提升一整年的財運與桃花運。

▲除夕開運7秘訣！（圖／ETtoday星光雲製圖）



一、圍爐招好運

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家人團聚共進年夜飯是迎接新年的重要傳統之一。若選擇在家中用餐，可以嘗試在餐桌下放置火爐或烘爐，並在四周擺放8枚錢幣，象徵「財源滾滾」，帶來新年的好運。此外，每道菜都應象徵性地品嘗一口，特別是具有吉祥寓意的菜餚，如長年菜和菜頭，更是不可或缺。而飯菜也不宜全部吃光，呼應「年年有餘」的寓意。

二、開燈除晦氣



除夕夜的重點在於清除過去一年所有的不順與壞運氣，因此傳統習俗建議，在除夕當天入夜後，將家中所有燈光悉數打開，象徵驅散過往的晦氣與不吉利。不僅如此，桌子底下與床下這些容易忽略的角落，也應該仔細清理，可利用手電筒進行照射，象徵新的一年光明燦爛、充滿希望。

▲除夕夜開燈除晦氣。（圖／取自免費圖庫pixabay）



三、紅包發大財

在除夕夜拿到紅包後，千萬不要急著取出裡面的錢，可以將紅包袋集中起來，放在枕頭底下，寓意祈福招財。此外，還有另一個開運方式：準備1680元裝進紅包袋，並在除夕夜子時放在家中大門口的地毯下。為了避免忘記，也可以提前放置。當凌晨0時過後踏出家門時，就象徵著「新春出門一路發」，為新的一年帶來好兆頭。

四、印章開運法

除夕當天，可以將自己常用的印章用紅色絨布袋包好，放置在家中或客廳西方的櫃子裡，象徵「財不露白」的寓意，並保存至初五財神生日後再取出使用。這樣的習俗被認為能避免小人作祟、導致破財，讓新的一年更加順遂。

五、泡澡招桃花

在除夕晚上9點至11點，可以進行一場特殊的淨身儀式。準備七片艾草、七株芙蓉、七片榕樹葉、36顆長糯米和36搓粗鹽，將這些材料用熱水沖淋後，再加入冷水調至適合的溫度，然後泡澡直至身體微微出汗。這個傳統方法被認為有助於洗去過去一年的壞運氣，迎來新年的好運，特別是在增進桃花運和提升人緣方面效果顯著。

▲除夕泡澡招桃花。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



六、橘子皮轉運法

若想幫自己轉運，可以準備一個銅製容器，也可以用瓷器替代。將新鮮橘子皮用打火機燒出白煙後，放入容器中，然後帶著它在家中各個角落繞行，讓橘子的香氣充滿整個空間。這種方式據說對改善病痛有幫助，甚至惹上官司的人也可能因此獲得和解的契機。特別是住在套房或雅房的租屋族，更應該試試，能讓家中的氣場煥然一新。如果運勢特別低迷，建議在除夕後的每個節氣都重複進行，直到感覺運氣轉好或身體狀況好轉為止。

▲橘子皮別急著丟！（圖／取自免費圖庫pexels）



七、守歲開運法

守歲當晚，家中燈火需保持通明，據說這能為父母祈求長壽，因此「守歲」也被稱為「長壽夜」。此外，還有一種說法認為，「睏」象徵「困」，所以除夕夜守歲不睡，就能在來年避免窮困。需要注意的是，守歲並不一定要熬夜通宵到天明，只要在子時（晚上23點至01點）之前不睡覺即可。