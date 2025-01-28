ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

橘子皮別急著丟！除夕「泡澡旺桃花」開運7招全公開　錯過再等1年

記者潘慧中／綜合報導

迎接新年的到來，民眾在除舊佈新後，通常會在除夕夜與家人團聚，這一天對華人來說是極為重要的時刻，同時也是增強運勢的絕佳時機。以下整理了多位命理專家的建議，分享除夕七大開運技巧，幫助提升一整年的財運與桃花運。

▲▼除夕開運。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲除夕開運7秘訣！（圖／ETtoday星光雲製圖）

一、圍爐招好運

[廣告]請繼續往下閱讀...

家人團聚共進年夜飯是迎接新年的重要傳統之一。若選擇在家中用餐，可以嘗試在餐桌下放置火爐或烘爐，並在四周擺放8枚錢幣，象徵「財源滾滾」，帶來新年的好運。此外，每道菜都應象徵性地品嘗一口，特別是具有吉祥寓意的菜餚，如長年菜和菜頭，更是不可或缺。而飯菜也不宜全部吃光，呼應「年年有餘」的寓意。

二、開燈除晦氣
除夕夜的重點在於清除過去一年所有的不順與壞運氣，因此傳統習俗建議，在除夕當天入夜後，將家中所有燈光悉數打開，象徵驅散過往的晦氣與不吉利。不僅如此，桌子底下與床下這些容易忽略的角落，也應該仔細清理，可利用手電筒進行照射，象徵新的一年光明燦爛、充滿希望。

▲▼電燈,燈泡。（圖／pixabay）

▲除夕夜開燈除晦氣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

三、紅包發大財

在除夕夜拿到紅包後，千萬不要急著取出裡面的錢，可以將紅包袋集中起來，放在枕頭底下，寓意祈福招財。此外，還有另一個開運方式：準備1680元裝進紅包袋，並在除夕夜子時放在家中大門口的地毯下。為了避免忘記，也可以提前放置。當凌晨0時過後踏出家門時，就象徵著「新春出門一路發」，為新的一年帶來好兆頭。

四、印章開運法

除夕當天，可以將自己常用的印章用紅色絨布袋包好，放置在家中或客廳西方的櫃子裡，象徵「財不露白」的寓意，並保存至初五財神生日後再取出使用。這樣的習俗被認為能避免小人作祟、導致破財，讓新的一年更加順遂。

五、泡澡招桃花

在除夕晚上9點至11點，可以進行一場特殊的淨身儀式。準備七片艾草、七株芙蓉、七片榕樹葉、36顆長糯米和36搓粗鹽，將這些材料用熱水沖淋後，再加入冷水調至適合的溫度，然後泡澡直至身體微微出汗。這個傳統方法被認為有助於洗去過去一年的壞運氣，迎來新年的好運，特別是在增進桃花運和提升人緣方面效果顯著。

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲除夕泡澡招桃花。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

六、橘子皮轉運法

若想幫自己轉運，可以準備一個銅製容器，也可以用瓷器替代。將新鮮橘子皮用打火機燒出白煙後，放入容器中，然後帶著它在家中各個角落繞行，讓橘子的香氣充滿整個空間。這種方式據說對改善病痛有幫助，甚至惹上官司的人也可能因此獲得和解的契機。特別是住在套房或雅房的租屋族，更應該試試，能讓家中的氣場煥然一新。如果運勢特別低迷，建議在除夕後的每個節氣都重複進行，直到感覺運氣轉好或身體狀況好轉為止。

▲▼橘子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲橘子皮別急著丟！（圖／取自免費圖庫pexels）

七、守歲開運法

守歲當晚，家中燈火需保持通明，據說這能為父母祈求長壽，因此「守歲」也被稱為「長壽夜」。此外，還有一種說法認為，「睏」象徵「困」，所以除夕夜守歲不睡，就能在來年避免窮困。需要注意的是，守歲並不一定要熬夜通宵到天明，只要在子時（晚上23點至01點）之前不睡覺即可。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【曼谷動物園猴群近距離互動】她竟被猴瘋狂空氣洗頭XD

推薦閱讀

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

許瑋甯、邱澤夫婦罕見合體放閃超甜！　喜為好友林心如慶生

許瑋甯、邱澤夫婦罕見合體放閃超甜！　喜為好友林心如慶生

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

富士女主播控「知名男演員」性騷擾！　拒絕仍遭強行拖進飯店

富士女主播控「知名男演員」性騷擾！　拒絕仍遭強行拖進飯店

除夕夜貼春聯最佳時間點公開！　遵守8規矩「禁忌字絕不可貼」

除夕夜貼春聯最佳時間點公開！　遵守8規矩「禁忌字絕不可貼」

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

許瑋甯、邱澤夫婦罕見合體放閃超甜！　喜為好友林心如慶生

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

富士女主播控「知名男演員」性騷擾！　拒絕仍遭強行拖進飯店

除夕夜貼春聯最佳時間點公開！　遵守8規矩「禁忌字絕不可貼」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

除夕, 開運

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 過年超胖零食TOP6！冠軍「小小一顆熱量超高」　掌握6原則春節照樣瘦
  2. 安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住
  3. 盤點《甄嬛傳》6大必看高潮片段！　「最震撼13分鐘」是這一集
  4. 小孟老師／除夕快樂！1月28日星座運勢　搭配幸運色迎新年
  5. 高鐵乘客急下車爆衝突！他好心1舉動衰遭嗆「自私」 無奈：招誰惹誰
  6. 「80／20法則」預防過年9天變胖！　5秘訣不用自虐節食：零食也能吃
  7. 婆家規定「從除夕拜到初六」！女星忍3年崩潰大哭　3大婆媳問題掀共鳴
  8. 除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣
  9. 蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」
  10. 橘子皮別急著丟！除夕「泡澡旺桃花」開運7招全公開　錯過再等1年

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366