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來自台灣的她　是艾美獎最佳動畫影集《藍眼武士》幕後功臣

《藍眼武士》獲頒第76屆黃金時段艾美獎最佳動畫影集。（Netflix提供）

▲《藍眼武士》獲頒第76屆黃金時段艾美獎最佳動畫影集。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

漫威資深分鏡師吳怡君（Jane Wu）與導演夫婿亞倫泰勒（Alan Taylor）在好萊塢合作無間，近年共同參與的影視作品包括《龍族前傳》、《藍眼武士》等，後者獲頒第76屆黃金時段艾美獎最佳動畫影集及3個技術獎項，目前正在製作第二季。

吳怡君分鏡能力強，尤其擅長繪製動作場景；亞倫泰勒執導真人演出的經驗豐富，領域橫跨電視和電影圈。他倆長期共事培養出絕佳默契，在事業與生活都是彼此強有力的後盾。

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吳怡君在台灣出生，8歲隨家人移民美國。她受母親影響，長大後主攻服裝設計，後來陰錯陽差成為分鏡師，入行至今逾20年，參與過《尚氣與十環傳奇》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》等超級英雄電影。

吳怡君（右）和亞倫泰勒（左）在事業與生活都是彼此強有力的後盾。

▲吳怡君（右）和亞倫泰勒（左）在事業與生活都是彼此強有力的後盾。

她與亞倫泰勒結緣於後者執導的《雷神索爾2：黑暗世界》，後來泰勒參與美劇《冰與火之歌：權力遊戲》和電影《紐華克聖人》等，便邀吳怡君加入劇組。

亞倫泰勒表示，吳怡君習慣在紙上畫分鏡圖，工作效率高，也富含故事性。當年《冰與火之歌》視覺特效人員看到吳怡君線條簡單的分鏡風格，起初半信半疑說：「應該可以用吧。」幾星期後對方才了解，吳怡君繪製的圖不以精美取勝，卻能流暢地傳達故事。

2019年，在Netflix邀約下，吳怡君參與動畫影集《藍眼武士》的製作，身兼製片、導演和分鏡師多重身分。故事背景設在日本江戶時代，吳怡君表示，童年時期因家庭背景之故，看過許多日本影視節目如武士電影、日本偶戲等，凡此種種成為她創作《藍眼武士》的養份。


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鏡週刊, 漫威, 分鏡師, 吳怡君

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