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李岳自帶「發爐」體質　赴美遇火劫遊2大樂園機械也故障

記者葉文正／台北報導

藝人李岳去年底遠赴美國休長假，沒想到這趟旅途一波三折，不斷遇到突發事件，一下是地鐵火警，一下是遊樂園遊玩的設施接連故障，讓他不禁笑稱，自己絕對是超強的「發爐」體質！

▲藝人李岳赴美休假，沒想到一出地鐵口就遇到火警。（圖／李岳提供）

▲藝人李岳赴美休假，沒想到一出地鐵口就遇到火警。（圖／李岳提供）

李岳分享自己每年都會希望能放個長假休息，今年選擇到美國放鬆，第一站到舊金山，沒想到扛著重重的行李，一出地鐵口，就遇到火警，現場拉起了水線，還有超多台消防車，疑似地鐵口ATM電視牆莫名起火，嚇得李岳驚慌失措
，來接他的友人立刻用手機捕捉下這一幕，笑稱他是「發爐體質」。

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▲藝人李岳赴美休假，沒想到一出地鐵口就遇到火警。（圖／李岳提供）

▲李岳在迪士尼也碰到機械故障。（圖／李岳提供）

儘管突發小火警，也沒有影響李岳的休假心情，後續他來到迪士尼園區，原本心心念念，要在園區開心看煙火跨年的李岳，在一個講述美國歷史的遊戲設施，遭遇到機械故障，讓他跟長毛象相互「乾瞪眼」足足超過十分鐘，現場一片
漆黑，李岳因此差一點就與2025倒數煙火錯過。

這一趟不只探訪了美國迪士尼樂園，李岳也安排行程到環球影城一遊，為了充分體驗到館內設施，還下重本買了一人兩萬元左右的快速通關VIP，沒想到還是沒有閃過他的「發爐」體質，體驗哈利波特園區最受歡迎設施之一的「飛天掃帚」時，在結尾時竟然又遇到了機械故障！眼看著鄧不利多、哈利波特與榮恩、妙麗等人，已經要跟大家說掰掰，車子卻發生故障，讓眾人尷尬的卡在空中。


除了遊樂園，李岳這一趟還去看太陽馬戲團表演，他也分享途中遇到一個約莫五、六年級的小孩子，正在幫爸媽拍攝合照，但男孩疑似有亞斯伯格症，正在不停亂按快門，對此李岳熱心上前，表示想協助拍攝全家福照片，期間男孩不
斷抗拒、不願配合，李岳也搬出過去在兒童台與小朋友應對的經驗，一步步打開男孩的心房，最終順利替三人留下珍貴的合照紀念。

展望未來，李岳也表示，除了去年底已經發行兩首單曲，預告今年有機會的話會想要再發行一首單曲，他強調目前工作重心持續放在兒童產業、舞蹈教室，以及新曲上架等面向，希望2025持續讓大家看到多元的他。

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