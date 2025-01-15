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性感女神隔18年再合作《007》導演　「全女性美軍」飛阿富汗救人

記者黃庠棻／台北報導

由《007首部曲：皇家夜總會》名導馬丁坎貝爾（Martin Campbell）執導、性感女神伊娃葛林（Eva Green）主演的動作鉅片《天使營救》（Dirty Angels）將於1月24日在台上映。

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

本片故事描述伊斯蘭國綁架了阿富汗一所國際學校的女學生，美軍士兵潔克（伊娃葛林飾）與她率領的全女性團隊，必須偽裝成人道救援組織的成員，潛入這個深陷戰火的國度，設法將這些女孩拯救出來《天使營救》將於1月24日在台上映。

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▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

紐西蘭名導馬丁坎貝爾（Martin Campbell）是頗負盛名的動作片導演，除了兩部詹姆斯龐德電影《黃金眼》、《007首部曲：皇家夜總會》之外，還有《蒙面俠蘇洛》、《巔峰極限》等作品，都廣獲大眾喜愛，這回他集結《007首部曲：皇家夜總會》伊娃葛林、《星際異攻隊3》瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）、《巨齒鯊》露比蘿絲（Ruby Rose）等女星，再度挑戰動作片的極限巔峰。

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

談到為什麼會想拍《天使營救》，馬丁坎貝爾表示，他一直都很喜歡《決死突擊隊》、《戰略大作戰》、《六壯士》這類「組隊出任務」的電影，《天使營救》將背景設置在陷入伊斯蘭國跟塔利班之間內戰的阿富汗，而他們雙方對待女性非常惡劣，說道「當一群女性帶著醫療用品和無國界醫生進入阿富汗，這樣的掩護對她們而言是完美的。這一切的結合讓我覺得興奮不已。」

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

▲電影《天使營救》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

伊娃葛林曾在馬丁坎貝爾的代表作《007首部曲：皇家夜總會》裡飾演女主角「薇絲朋」，《天使營救》是她睽違18年再度跟馬丁坎貝爾合作。談到為什麼邀請伊娃葛林主演《天使營救》，馬丁坎貝爾表示，她認為本片的主角「潔克」會是伊娃葛林想飾演的角色，因為跟她過去的角色截然不同，能賦予她更寬廣的表演幅度。

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

導演說道「因為我非常享受在《007首部曲：皇家夜總會》跟她合作的經驗。很高興能跟她再度合作並拍攝這樣的電影。」伊娃葛林的表現也不負導演的期望，在預告片裡，可以看到她滿臉血汙地被關在狗籠裡，舉起槍與敵人對峙，還拿起彎刀與彪形大漢單挑，一掃過去神祕性感的銀幕形象，剽悍程度不輸傑森史塔森（Jason Statham）等知名動作男星。

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

保加利亞女星瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）參與過《天黑請斃命》、《星際異攻隊3》等好萊塢電影，並曾以《芭樂特電影續集》獲得奧斯卡最佳女配角提名，她近期最知名的角色就是在《狂人法則》裡飾演美國總統川普的第一任老婆「伊凡娜川普」。

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

這回瑪麗亞巴卡洛娃在《天使營救》裡飾演負責設置炸藥的「炸彈客」角色。談到如何準備《天使營救》，瑪麗亞巴卡洛娃說「我們參加了為期兩週的新兵訓練營，像真正的摩薩德（註：以色列情報機構）那樣接受訓練。」特別學習了要如何操作武器跟帶著武器奔跑，讓她覺得很有趣。

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

▲電影《天使營救》由伊娃葛林主演。（圖／車庫娛樂提供）

美國女星露比蘿絲（Ruby Rose）參與過《捍衛任務2：殺神回歸》、《巨齒鯊》等好萊塢電影，這回她在《天使營救》裡飾演團隊負責醫療的「軍醫」角色。談到如何準備《天使營救》，露比蘿絲透露自己看了大約五百小時相關的影片，還把房間漆成軍綠色、設置了單人行軍床，甚至有長達一個月都背著軍用綠色大背包出門，讓自己徹底融入軍人的角色。

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