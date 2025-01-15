黃宏軒轉「100萬孝親費」給媽　認了年收8位數…百分之95拿去理財

記者黃庠棻／台北報導

男星黃宏軒2024年以BL劇《關於未知的我們》人氣飆升，跟邱宇辰（毛弟）組成的CP更是深受粉絲喜愛，後來又推出電影《我想和你在一起》，演藝事業大豐收。今（15）日出席保養品牌記者會，黃宏軒也大方透露了去年的收入以及給母親的孝親費。

▲黃宏軒擔任保養品牌代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

近日，黃宏軒在社群網站上被目擊到銀行，臨櫃辦理轉帳100萬給媽媽，今（15）日擔任保養品牌代言人被問及此事，他先是愣了一下露出害羞微笑，坦言「每一年年底，都會固定給媽媽一筆孝親費」，並低調承認今年是歷年來最大包，轉了100萬給媽媽。

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▲黃宏軒轉了100萬給母親當孝親費。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，黃宏軒透露在轉帳孝親費之前，已經有先告知母親今年的特別大包，被問及媽媽聽到「100萬」時的反應，他笑說媽媽沒有覺得金額很大，應該只有覺得「怎麼這麼懂事」，他表示因為自己是單親家庭長大，覺得從小受到家人很多照顧，要好好孝順家人。

▲黃宏軒透露收入有8位數。（圖／記者周宸亘攝）

此外，黃宏軒坦言過去很少聊自己的收入，2024年爆紅後收入「確實有上漲」，一整年年收入大約有8位數，不過他把大部分的錢都拿去投資，說道「百分之95拿去理財」，固定投資比特幣、以太幣等，笑說「有分散理財」，近期買過最貴的東西是一件想了很久的一萬塊外套。