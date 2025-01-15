記者陳芊秀／綜合報導

20歲日本女偶像岩本蓮加是人氣女團「乃木坂46 」成員，近日被爆出與男子貼身擁抱等一連串親密照，且踩線女團禁愛令。她昨日（14）發文坦承自己是照片中的女生，並宣布暫時停止活動。

▲20歲「乃木坂46 」成員岩本蓮加親密照外洩。（圖／翻攝自X）

瘋傳照片中，一名身材纖細的女生身穿黑色格紋上衣，與一名穿無袖黑色背心的男生面對面貼身擁抱，並且在鏡子前拍下擁抱模樣，另一張是兩人正面同框玩拍照濾鏡，網友從手機殼與拍攝地點推測是岩本蓮加與男友拍親密照外流。

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▲岩本蓮加與男子親密貼身擁抱、玩拍照濾鏡。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，岩本蓮加發文：「近日，我的私人照片在X上被公開，對此，我的輕率行為給大家帶來了擔憂和困擾，我深感抱歉。」她進一步致歉：「承蒙粉絲的支持與鼓勵，我從12歲開始，在乃木坂46活動了8年。然而，我卻做出了背叛大家信任的行為，對此我深感後悔。因此，我決定暫停活動一段時間。」

岩本蓮加於2016年9月以乃木坂46三期生成員的身份加入，當時年僅12歲，是團內最年輕的成員，近年表現相當出色。然而親密照震驚大批粉絲，她表示：「我會深刻反省自己的輕率行為，避免類似事件再次發生。我將認清自己的立場，重新調整心態，努力為乃木坂46作出更多貢獻。乃木坂46是我心中最珍視的存在。這次真的非常抱歉。」

▲岩本蓮加道歉認親密照：「做出了背叛大家信任的行為，對此我深感後悔。」（圖／翻攝自X）

此外，乃木坂46的官方網站也公告岩本蓮加將暫停活動一段時間，且停止活動期間多久沒有具體說明。她也宣布不會參加26日於千葉幕張展覽館舉行的「實體見面會」等相關活動。