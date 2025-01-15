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Super Junior喬半年未果！業界爆大巨蛋租借過程「如黑箱」遠雄回應

【遠雄攔胡卡巨蛋】Super Junior進蛋檔期喬半年未果　爆大巨蛋租借過程如黑箱

▲Super Junior出道20週年，計畫在今年能夠站上台北大巨蛋開唱，但租借場地卻遭遠雄拖延。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

歌壇天王天后周杰倫、張惠妹2024年成功在台北大巨蛋開唱，帶來數億元商機，讓不少歌手與韓星們蠢蠢欲動，只是據傳Super Junior原要攻蛋開唱，但是內幕暗潮洶湧；與此同時，本刊接獲不少業界投訴，爆出大巨蛋的租借過程有如黑箱作業，收取雜支費用高得令人咋舌，內部甚至成立主辦單位，占著主場優勢跨界積極搶人。

Super Junior已於去年與台灣的演唱會主辦單位「iMe」簽下同意書，但iMe向遠雄巨蛋申請場地至今將近半年，始終無法訂到大巨蛋檔期，更有內部人士爆出租借大巨蛋的過程有如黑箱作業，一點都不像小巨蛋那般公開透明。

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【遠雄攔胡卡巨蛋】Super Junior進蛋檔期喬半年未果　爆大巨蛋租借過程如黑箱

▲台北大巨蛋開唱一場可容納4萬人，不少歌手都積極申請攻蛋。（圖／翻攝自杰威爾音樂臉書）

建造台北大巨蛋的遠雄集團，當初是與台北市政府簽訂以BOT（民間興建營運後轉移模式）方式，得以經營大巨蛋50年再「移轉該建設之所有權予政府」，建造過程雖風波不斷，但2024年大巨蛋落成，遠雄集團隨後成立了「遠雄巨蛋」負責營運，並另外設立「遠雄創藝」洽談演唱會事宜。

遠雄巨蛋回應

針對韓團SJ始終無法訂到大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司回應：「臺北大巨蛋體育館檔期申請與租用管理辦法，已公告於官網上且公開受理，並經過審議會議進行審查，過程合法合規。
 

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