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夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

【夏克立有女伴】恢單後夏克立平安夜不孤單　氣質長髮女相伴貼緊緊

▲夏克立（左）平安夜在溫哥華遭直擊現身耶誕派對，身邊出現一名長髮女（右）做伴。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

夏克立和黃嘉千這對銀色怨偶雖然無法好聚好散，但去年總算透過法院判決、結束了16年的婚姻關係，勝訴的黃嘉千重新綻放笑靨；而夏克立也不孤單，人在加拿大溫哥華的他，被直擊身邊出現新女伴共度佳節，且與前妻一樣有著亞洲人的臉孔，擇偶品味並未因上一段婚姻告終而改變。

在恢復單身之後，有關夏克立的新聞總帶點悽慘的味道，比如一個月前、也就是去年底的耶誕節，他就透露自己因為連續多日高燒不退、肺部感染住院；夏克立哀嘆「這年沒辦法回家過聖誕節」「最喜歡大家都有辦法跟他們最愛的人在一起聖誕節」，文字中藏著對家人的思念，只是在他看似孤單的po文後面，似乎沒那麼簡單。

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【夏克立有女伴】恢單後夏克立平安夜不孤單　氣質長髮女相伴貼緊緊

▲夏克立出現在溫哥華市中心，精神和狀態看來都恢復精神。（圖／讀者提供）

本刊的讀者在加拿大目睹夏克立在他住院的前一天，也就是12月24日平安夜的午後，和一群好友在溫哥華路邊的廣場參加耶誕派對；其中夏克立的身邊，更出現了舉止相當親暱貼近的新女伴。在提供的照片中，可見穿著棒球外套的夏克立，坐在露天派對的正中央，身邊則是一位戴著紅色貝雷帽、有著一頭黑色長髮，年約30歲的氣質女性；這位長髮女的亞洲臉孔，在一群歐美人種中的聚會特別顯眼。

【夏克立有女伴】恢單後夏克立平安夜不孤單　氣質長髮女相伴貼緊緊

▲夏克立5月才在台灣動了背部手術，近期又因肺部感染在溫哥華住院。（圖／翻攝自夏克立臉書）

此外，夏克立現身的地點，位於溫哥華市中心的Bentall Centre Courtyard，該處是一座商業大樓的休憩廣場，也是當地房價最高昂的地段；只見夏克立手中拿著棉花糖在火爐上烤著、嘴巴一邊滔滔不絕地跟長髮女聊天；而長髮女手上則拿著一杯熱飲，靜靜地聽夏克立講，兩人身軀緊緊地貼著，在溫哥華僅約攝氏6度的寒雨天氣中，飄出暖和的氣息，尤其適逢耶誕佳節，男女互動更顯溫馨；難怪最近夏克立也露肌自拍並且滿臉春風得意。

【夏克立有女伴】恢單後夏克立平安夜不孤單　氣質長髮女相伴貼緊緊

▲黃嘉千（左）和夏克立（右）曾是知名銀色夫妻，盛裝出席金鐘獎，但那時婚姻已出現了問題。（圖／鏡週刊提供）

回應

對於夏克立的感情狀況，本刊傳訊詢問回應，但夏克立至截稿前都已讀不回。

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