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蕭秉治人氣超旺「狂跑64場活動」　8月還要在高雄巨蛋開唱！

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治去年12月以「活著 Alive」演唱會成功重返小巨蛋，也確定將於8月23日移師至高雄巨蛋舉辦，獻上原汁原味的精彩演出，包括100米大型X型延伸舞台與歌迷超近距離，X型雷射光束打造專屬魔力舞池，以及華人創舉的夜店開放式VIP包廂，都將完整呈現。

▲▼蕭秉治《活著 Alive》演唱會也確定將於8月23日移師至高雄巨蛋。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治確定將於8月23日至高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

台北小巨蛋演唱會上，萬名歌迷彩虹字卡應援，讓蕭秉治至今想起仍覺得震撼不已、感動滿滿，他也將帶著這份滿滿能量前進高雄，新專輯《完人》推出後大獲好評，歌迷循環播放，每首歌都有擁護者，許願歌單能將新歌都加入，也讓他對於高雄的歌單的編排相當苦惱。

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不過出生高雄的他，不忘為高雄行銷，他表示雖然長大後就搬到台北，但高雄對他來說一直有一份特別的情感，所以很感謝有這個機會帶著他的音樂回到家鄉演出，「希望8月23日大家可以一起來高雄巨蛋玩耍外，如有時間也記得多留幾天好好品嘗美食和感受美麗的高雄。」

▲▼蕭秉治《活著 Alive》演唱會也確定將於8月23日移師至高雄巨蛋。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治宣傳活動、尾牙校唱跑了64場。（圖／相信音樂提供）

其實小巨蛋演出後，蕭秉治也沒閒著，演唱會後到這週「2025 Just Love It !一路向東｜演唱會｜再出發版」，從宣傳、活動、校園演出、尾牙共接了64場，甚至還有二天內連趕三城市，快閃台北、新加坡、台南再回台北的魔鬼行程，雖然很累，但看到每回演出台下民眾都能跟著大合唱，甚至還遇到有來看演唱會的歌迷朋友，他感到知足與感恩。高雄巨蛋演唱會門票將在2月9日蕭秉治生日當天開賣，詳洽拓元。

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