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《【我推的孩子】電影版》上映倒數！　原著作者現身說話了

記者蔡琛儀／台北報導

轟動全球人氣動漫改編的《【我推的孩子】電影版》，即將以真人化邁向故事最終章，並將在本週五（17日）於全台正式上映。電影由成田凌、齋藤飛鳥、櫻井海音、齊藤渚飾演，讓不少粉絲都相當期待。

▲▼【【我推的孩子】電影版】。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼《【我推的孩子】電影版》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼【【我推的孩子】電影版】。（圖／采昌國際多媒體提供）

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本片劇情描述任職偏遠醫院的婦產科醫生雨宮吾郎（成田凌飾演），是超人氣偶像星野愛（齋藤飛鳥）的忠實粉絲，沒想到小愛某天竟現身在他面前看診，吾郎得知小愛懷了一對雙胞胎決心要好好守護小愛的孩子。然而，吾郎卻在小愛預產期準備分娩當天，被人推下懸崖殺害，更轉生成小愛生下的雙胞胎兄妹中的阿奎亞（櫻井海音飾演），原以為從此可以跟小愛與妹妹露比（齊藤渚飾演）過著幸福快樂的生活，沒想到某天卻再度出現變故，讓阿奎亞決定展開復仇並找出兇手。

原著作者赤坂明坦言，聽聞要真人化時，都不禁對演員跟劇組產生「真的沒問題嗎」的質疑，不過當他觀賞完本片之後，也放心地掛保證：「無論是劇本還是演技，大家都把這些當成是自己的一部分去做。很感謝作品從構成階段就讓我們進行確認，讓我能真切感受到劇組對原著的尊重。」而橫槍萌果更是對喜歡原著的粉絲們背書：「我比任何人都滿意，我覺得這次的真人化是非常精彩的還原！」

擔任《【我推的孩子】》作畫的橫槍萌果，看完本片後也開心表示：「非常有趣，我覺得自己想表達的主題都得到了適切的傳達，並很好地表現出來，這讓我非常開心。」由於橫槍專注在連載漫畫的作畫部分，因此真人版的監修大多由赤坂明負責，這也讓橫槍能以一種「完全新鮮」的心態來觀賞這部電影，更對原著粉絲們背書：「我比任何人都要滿意，我覺得這次的真人化是非常精彩的還原。」

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