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張書豪當爸14天出意外！電輔車騎一半「突斷裂」重摔滾到路邊 濺血照曝

記者潘慧中／綜合報導

張書豪1日剛和歐陽妮妮迎來寶貝兒子，未料剛成為人父兩周，他14日在社群網站坦言，騎電動輔助自行車出門時突然出了意外，「在沒有撞到任何東西的情況下，車體這樣斷裂，我想我也算是很特別的那個。」

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲張書豪的電輔車無預警斷裂。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪在Instagram限時動態解釋，這台電輔車剛騎1年多，當初之所以購入，是因為它輕巧還便於放在後車廂，「但東西總是有優點就會有缺點，相對可能就沒那麼堅固～～」，導致騎在自行車道上的他突然摔倒，並滾到馬路邊。

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▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲張書豪PO出車體斷裂照。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

儘管商家表示能維修，但想到完好的車子都會無預警斷裂，「再焊回去我也不敢騎了！」張書豪擔憂說道。雖然感謝這台電輔車所帶來的回憶，但安全還是最重要的事，「好險出事那天只有我自己～～。」

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲張書豪摔倒後還滾到馬路邊。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪隨後PO出車體斷裂的真相照，不敢相信地說「好荒唐」，不只鞋子被磨破，「鞋子破成這樣是我沒想到的」，腳掌側邊和膝蓋旁邊也都濺血了，讓粉絲看得好心疼。

張書豪IG全文：

在警局看到自己騎在自行車道上突然摔倒滾到馬路邊的監視器畫面還是好氣又好笑～～
在沒有撞到任何東西的情況下車體這樣斷裂我想我也算是很特別的那個
一年多前覺得輕巧好攜帶還能放在後行李箱很實用，但東西總是有優點就會有缺點，相對可能就沒那麼堅固～～
很感謝它給了我很多回憶，不管是去健身、覓食還是帶貓貓狗狗出遊，只是安全還是最重要的，好險出事那天只有我自己～～
商家說他能做的是幫我維修好，但車子好好的都會自體忽然斷裂，再焊回去我也不敢騎了！（摔完後正面依舊完好如初並非撞到東西才斷裂）
為了安全跟以後還是能帶毛孩跟小孩吹風看世界，之後還是選大台的電輔車比較安全～～～有推薦的品牌嗎？！
鞋子破成這樣是我沒想到的

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