潘慧如開寵物旅館賠千萬！　「想要延續對狗的愛」：一直在燒積蓄

記者葉文正／台北報導

藝人潘慧如2022年12月開始經營與投資「3天2夜寵物旅館」，她坦言想開寵物旅館很久了，當她第一隻雪納瑞寶貝過世時，也是她第一次感受到與寵物分開的痛。而她為了這些狗寶貝們，也賠進不少積蓄，為了延續對狗狗的愛，她還表示：「歡迎東森寵物雲收購我們。」

▲ 潘慧如開寵物旅館投入大量資金。（圖／記者黃克翔攝）

對於寵物寶貝們的最後旅程，潘慧如說：「很多粉絲給我經歷跟意見，我想要延續對狗的愛，才開寵物旅館，牠們生病需要人照顧，開旅館後有地方能幫助牠們，但規劃時碰到疫情，讓起頭變得更困難。」目前每月開銷超過30萬元。

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▲潘慧如自養的愛犬雪寶與嘟嘟。（圖／記者黃克翔攝）

外傳她為了旅館賠了超過千萬元，她也坦承：「的確一直在燒積蓄，到現在沒有賺錢，人事開銷不少，有美容師，有安親友住宿，我們24小時營業，所以保母要三班制，要加大夜班，保母也不可能只有一個，一定要有養狗經驗的夥伴，沒有養過狗的不了解狗，可能會發生事情。」

▲狗狗們面對照料有時可能會有狀況。（圖／記者黃克翔攝）

她表示，從開店到目前為止，就連獸醫院院長都跟她說不要做，她坦言：「的確沒有想像中這麼容易，後來有一一去克服，最大問題，不是來自於寵物，是來自於員工，我已經很幸運了，媒體有幫我宣傳，我的店開始營業後半年，數字有穩定向上成長，只是員工流動率很高，當經營者有困難，美容師要靠勞力跟腦力，觀察狗狗的行為，很多事情，有狗狗挑食不吃飯，也要想辦法讓牠吃飯，有些狗狗會在館內拉肚子或是吐，保母要分辨是哪一種吐。」照顧寵物有各種狀況發生。

▲倉庫內有各式狗狗需要的用品。（圖／記者黃克翔攝）

▲潘慧如與暫住的狗狗。（圖／記者黃克翔攝）

而她也提到開分店的構想，希望北中南都開分店，有計畫地去執行，不會貿然地去做，她認為：「要先讓這家穩定後才能談下一步，目前已在籌畫，有些人想要加盟，但我要審慎評估，要看對方找不找得到人，必須要能找到適合的寵物保母，也要開課訓練寵物保母，明年一月有一個單位要開課程，我就是其中的一個講師。」

▲她希望不要把狗狗關在籠子裡。（圖／記者黃克翔攝）

潘慧如提到，關於照顧寵物的學分，需要有動保處認可的，動保處常常有開課程，也有時數要求，至少要上過兩百時數，「像我有基本時數才可以幫負責人，一步一腳印有計畫地去實現，我是上完課兩年後才開旅館，前期找不到人，就請經紀人幫忙值大夜班。」

▲預約的顧客越來越多。（圖／記者黃克翔攝）

寵物旅館經營困難，她笑說：「歡迎東森寵物雲來收購我們，我們很辛苦，才會想要開分店，讓我培訓的保母們都可以變店長，或是成為分店管理者。整個台灣沒有人這樣做，我已經開快兩年，會員是穩定的，員工就到處都缺人，現在需要拓店，大家可以洽談加盟或是入股，以前我是獨資，怕股東太多人有意見，現在歡迎有興趣的人加盟跟入股。」值得慶幸的是，台中高雄都有人要加盟，潘慧如就把「三天兩夜」的理念跟SOP交給他們，希望能照顧更多會員。

▲旅館內的籠子其實沒有狗狗。（圖／記者黃克翔攝）

提到經營者的甘苦，她坦言：「這一年半以來，沒有碰過客訴，但有碰過投訴。我們是預約制，有次全店公休，員工去聚餐，有客人要來要參觀，但我們是預約制，他就有點生氣，就給我們一顆星負評，但我旅館概念是以狗狗為出發點，裡面放監視器，不是要監視員工，是不希望意外發生，怕狗狗受傷或死掉，要盡量降低各種可能，原則上不管是住宿或安親或美容，都要幫狗狗全身檢查，不要引起糾紛跟紛爭，再把情況回報給飼主。」

她說台北店有很多飼主詢問與投資，希望她繼續做下去，只是保母難請，大部分寵物旅館會把狗狗關到籠子裡，怕狗狗吵架、打架，只能分開放風，「但我當初有很多思考，還是決定不關在籠裡，以前我讓狗狗去住，牠一直在抓籠子跟吠叫，因牠從小到大沒被關過，就會覺得心疼。」經營決定以狗狗視角為出發點。